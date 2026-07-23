Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm việc với đặc khu Phú Quý

Sáng 23-7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với cấp ủy, chính quyền đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trước đó, đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Phú Quý, nằm ở mỏm Đông, đồi Chuối, thôn Triều Dương. Công trình là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo tiền tiêu, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Phú Quý, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý Đỗ Thái Dương cho biết địa phương đang triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Trong 7 tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quý đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 ngư dân; tăng cường quản lý tàu cá và thiết bị giám sát hành trình; xử phạt 17 trường hợp vi phạm IUU với tổng số tiền 1,66 tỷ đồng.

Đến nay, địa phương không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; các lực lượng phối hợp hiệu quả trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ gìn an ninh trật tự.

Đặc khu Phú Quý đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp tuần tra, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Một góc đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhấn mạnh Phú Quý có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân ghi nhận những kết quả tích cực của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát khai thác IUU, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thời gian qua đã duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, ma túy; tìm kiếm, cứu nạn và triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển.

Đoàn công tác tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Phú Quý. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dịp này, đoàn công tác trao 215 phần quà tặng chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn đặc khu Phú Quý tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Trạm Cảnh sát biển số 3 và các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển bền vững.

QUỐC HÙNG