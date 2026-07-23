Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chủ động công tác phòng chống thiên tai

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ), tỉnh Lâm Đồng, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong năm 2025, Công ty ĐHĐ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra bảo trì định kỳ các công trình, thiết bị liên quan và việc vận hành hồ chứa thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi; thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, quy trình vận hành đơn hồ và bảo trì công trình.

Công ty ĐHĐ phối hợp chặt chẽ với các địa phương duy trì xả dòng chảy tối thiểu sau đập, bảo đảm cấp nước mùa cạn cho hạ du sông Cái Phan Rang từ 19,64 đến 24,27m³/s và sông La Ngà từ 32,62 đến 62,96m³/s.

Tại hội nghị, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương và các đơn vị tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thiên tai, công tác dự báo, cảnh báo và nhận định về tình hình thiên tai năm 2026.

Đại diện Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Phú Lâm, TP Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai năm 2026, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty ĐHĐ kiến nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, tăng cường tuyên truyền người dân khu vực hạ du nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước khi sinh hoạt, sản xuất ven sông suối.

đồng thời, chủ động phòng tránh nguy cơ thiên tai qua việc nắm bắt kịp thời các thông tin cảnh báo vận hành hồ chứa, phát điện và xả lũ.

Ông Đặng Văn Cường, Tổng g iám đốc Công ty ĐHĐ phát biểu tại hội nghị

Ông Đặng Văn Cường, Tổng giám đốc Công ty ĐHĐ, cho biết, theo thông tin từ ngành khí tượng thủy văn, năm 2026, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ và lũ, ngập lụt.

Công ty ĐHĐ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, để công ty thực hiện tốt việc phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và vận hành sản xuất điện an toàn, hiệu quả.

ĐOÀN KIÊN