Khắc phục ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chiều 23-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Hạn chế xe container đi xuyên khu dân cư

Tại họp báo, ông Trần Hữu Tín, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, TPHCM đang tập trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường Vành đai 3 TPHCM và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Mục tiêu nhằm giảm lưu lượng xe container lưu thông trên các tuyến đường đô thị hiện hữu như: Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống; chuyển dần phương tiện sang các tuyến vành đai, cao tốc và các tuyến kết nối chuyên dụng.

Ông Trần Hữu Tín, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM, thông tin tại họp báo

Việc cảng Cát Lái, Phú Hữu và các depot nằm gần khu dân cư đã tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Để giải quyết căn cơ, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu. Đây là tuyến đường chuyên dụng phục vụ phương tiện ra, vào cảng, được tổ chức tách biệt với các khu dân cư và kết nối trực tiếp với các trục giao thông đối ngoại. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2028.

TPHCM đã điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Nguyễn Thị Tư, theo lộ giới quy hoạch 30m. Đây là đoạn tuyến kết nối đường Vành đai 2 với cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Khi hai dự án được hoàn thành đồng bộ, phương tiện vận tải hàng hóa sẽ có các tuyến tiếp cận cảng thuận lợi hơn; giảm áp lực giao thông, hạn chế xe container đi xuyên khu dân cư và giảm nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường hiện hữu.

Liên quan Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, ông Trần Hữu Tín cho biết, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công, phối hợp Tổng Công ty Điện lực TPHCM và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời hệ thống lưới điện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026.

Chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng xăng E10

Thông tin kết quả sử dụng xăng sinh học E10, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TPHCM, cho biết, từ ngày 1-6, cơ bản 100% cửa hàng xăng dầu ở thành phố đã chuyển qua bán xăng sinh học E10. Đến nay, lực lượng quản lý thị trường chưa ghi nhận hiện tượng cửa hàng thiếu xăng hay phản ánh về chất lượng của loại xăng này.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TPHCM, thông tin tại họp báo

Tuy nhiên, Sở Công Thương TPHCM ghi nhận một số trường hợp cửa hàng bán lẻ gặp khó do nhiều thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động liên tục. Có thời điểm, mức chiết khấu trong hệ thống thương mại dành cho cửa hàng bán lẻ giảm về 0 đồng hoặc ở mức rất thấp, khiến các cửa hàng bán lẻ chịu lỗ. Theo quy định, cửa hàng bán lẻ không được tự ý đóng cửa. Điều này gây khó khăn cho các cửa hàng.

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