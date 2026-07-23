Vĩnh Long: Tìm thân nhân bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi

Ngày 23-7, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long cho biết, vừa phát thông báo để tìm cha, mẹ và người thân của một bé gái bị bỏ rơi.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận bảo vệ khẩn cấp một bé gái bị bỏ rơi tại ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long do UBND xã Phú Quới bàn giao để tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Bé gái khoảng 3 tháng tuổi, nặng 4,8kg, mặc áo trắng, quấn khăn trắng và đội nón nâu khi được phát hiện.

Bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn xã Phú Quới. Ảnh: TTCTXH

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long đề nghị cha mẹ hoặc người thân của cháu, cũng như những cá nhân biết thông tin liên quan, sớm liên hệ với đơn vị để thực hiện các thủ tục nhận lại trẻ.

Địa chỉ liên hệ tại ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long; điện thoại 02703.811878.

Theo quy định, sau 25 ngày làm việc kể từ ngày phát thông báo, nếu không có cha mẹ hoặc người thân đến nhận, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

TÍN HUY