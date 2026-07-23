Đắk Lắk: Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Sáng 23-7, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND tỉnh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty GeneViet tổ chức lễ phát động thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát, toàn tỉnh có 10.235 liệt sĩ, trong đó 5.911 liệt sĩ đã xác định được danh tính và 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này, 2.706 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN, 3.865 thân nhân sẽ được thu nhận mẫu phục vụ đối sánh, xác định danh tính.

Nhiều thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN

"Mỗi sự chậm trễ đều có thể làm giảm đi cơ hội xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, các đơn vị phải thu đúng đối tượng, thu đủ số lượng, bảo đảm tuyệt đối chính xác thông tin để dữ liệu được cập nhật đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ hiệu quả công tác đối sánh", Đại tá Trần Bình Hưng nhấn mạnh.

Đại tá Trần Bình Hưng động viên thân nhân liệt sĩ

Có mặt từ sớm, cụ Đoàn Thị Riếp (sinh năm 1947, trú xã Ea Kao) cho biết, em trai là liệt sĩ Đoàn Đình Nhâm (sinh năm 1950) nhập ngũ tháng 2-1967 và hy sinh ngày 9-5-1970 tại Thừa Thiên Huế. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình đã đến các nghĩa trang liệt sĩ ở Huế để tìm phần mộ của em trai vẫn chưa có thông tin. Được Công an tỉnh tạo điều kiện lấy mẫu ADN, cụ Riếp bày tỏ mong muốn sớm tìm được nơi an nghỉ của em trai để gia đình có thể hương khói.

MAI CƯỜNG