Đồng Nai: Các tuyến vận tải nội tỉnh không được tăng giá vé dịp tết

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và phục vụ vận chuyển khách dịp tết và Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Sở GTVT giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và ATGT phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát điều kiện ATGT của cảng, bến đường thuỷ nội địa để các phương tiện hoạt động an toàn; tạm dừng cấp phép thi công trong thời gian từ ngày 14-1-2023 đến ngày 31-1-2023; chỉ đạo các đơn vị thi công tạm dừng thi công từ ngày 14-1-2023 đến ngày 27-1-2023 và chịu trách nhiệm đảm bảo ATGT tại khu vực dự án đã nhận bàn giao mặt bằng thi công.

Sở GTVT cũng giao Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện và Người tham mưu chỉ đạo công tác hoạt động kinh doanh vận tải, chú trọng công tác quản lý hoạt động vận tải khách hàng bằng xe buýt, tuyến cố định, xe hợp đồng, xe đưa rước công nhân; phối hợp với Văn phòng Ban ATGT và các ngành chức năng thực hiện lắp đặt nhà vệ sinh tại Khu vực ngã 4 Amata phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2023 và bố trí cán bộ trực 24/24 để nhận, xử lý các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo phục vụ tết.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT phục vụ vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và giao Sở GTVT tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch của ngành, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý tốt giá cước vận tải, công tác kê khai, niêm yết giá cước đối với các tuyến vận tải bằng xe buýt, tuyến vận tải cố định, xe taxi trong dịp tết.

Riêng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt không được phụ thu và không tăng giá vé trong dịp tết. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GTVT, Thanh tra Giao thông tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch đảm bảo an an toàn giao thông vận chuyển khách trong dịp Tết Quý Mão: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tiếp tục siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải với phương châm " Tính mạng con người là trên hết".