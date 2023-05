Đồng Nai: Gần 1.500 ca mắc sốt xuất huyết, 3 ca tử vong

Thống kê của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.500 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nhập viện, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2022 và 3 ca tử vong do SXH, bằng so với cùng kỳ năm ngoái.