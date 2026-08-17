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Đồng Nai: Hai người tử vong trong căn nhà ở xã Phước Sơn

SGGPO

Sáng 17-8, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Phước Sơn điều tra vụ 2 người tử vong tại thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 16-8, một người dân đến nhà anh H.V.M. (sinh năm 1996, ngụ thôn Phước Hòa) thì phát hiện anh H.V.M. tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực phòng khách.

Kiểm tra phòng ngủ, người này tiếp tục phát hiện chị N.T.N. (sinh năm 2008, ngụ thôn Phước Hòa), là bạn của anh H.V.M. cũng đã tử vong.

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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Công an xã Phước Sơn nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và phát hiện trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều thương tích; tại hiện trường có nhiều vết máu cùng 2 con dao nhọn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Phước Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời đang thu thập chứng cứ và xác minh các mối quan hệ liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

KIM NGÂN

Từ khóa

Thôn Phước Hòa Công an xã Phước Sơn UBND xã Phước Sơn Treo cổ tử vong

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