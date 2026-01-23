Đồng Nai: Hơn 1.700 đơn vị công nợ tiền điện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký văn bản số 1158/ UBND-KTNS về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán tiền điện của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh, tính đến ngày 9-12-2025, toàn tỉnh vẫn còn tồn đọng 1.780 mã khách hàng chậm thanh toán tiền điện với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, trong đó có những đơn vị còn nợ từ tháng 6-2025.

Nhân viên điện lực Đồng Nai kiểm tra thiết bị điện

Để hài hòa giữa việc hỗ trợ các đơn vị ổn định sau sáp nhập và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị còn nợ tiền điện tập trung hoàn thiện các thủ tục về mã quan hệ ngân sách, mẫu dấu, chữ ký để thực hiện thanh toán dứt điểm công nợ trong quý I-2026.

Sau thời gian nêu trên, nếu đơn vị nào vẫn để xảy ra tình trạng chậm thanh toán mà không có lý do xác đáng sẽ bị xem xét không hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; đồng thời thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh cũng đề nghị Công ty Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các cơ quan, đơn vị; không cắt, giảm mức cung cấp điện làm ảnh hưởng đến hoạt động hành chính, chuyên môn và công tác phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà nước.

PHÚ NGÂN