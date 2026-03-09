Làn sóng bán tháo khiến VN Index giảm gần 115 điểm

Ảnh minh họa

Tại thời điểm 9 giờ 35 phút, VN Index giảm 111 điểm, tương đương 6,2%, xuống chỉ còn hơn 1.655 điểm. Đây là số điểm giảm kỷ lục trong lịch sử 26 năm giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bảng điện HoSE chìm trong sắc đỏ với 325 mã giảm, trong đó 181 mã giảm sàn. Phía ngược lại, chỉ 15 mã tăng. Tương tự, bảng điện VN30, ngoại trừ DGC giữ được sắc xanh, 29 mã còn lại bị nhấn chìm trong sắc đỏ, trong đó có 14 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí sau những phút “bốc đầu” cũng quay đầu giảm trước diễn biến cực xấu của thị trường.

Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy có dấu hiệu gia tăng. Ở thời điểm VN Index mất hơn 110 điểm, thanh khoản của sàn HoSE đã vượt mốc 14.000 tỷ đồng. Dù chỉ giao dịch được hơn 1 giờ, nhưng đã có 2 mã ghi nhận giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng là HPG và FPT.

Trái ngược với tâm lý hoang mang của nhà đầu tư nội, khối ngoại tỏ ra bình thản hơn. Đến thời điểm hiện tại, họ chỉ bán ròng 200 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, FPT vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất thị trường với 120 tỷ đồng.

Sau những phút hoảng loạn ban đầu, đà giảm của VN Index có dấu hiệu chững lại nhờ dòng tiền bắt đáy. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực này nhanh chóng bị đẩy lùi trước áp lực bán ào ạt từ bên nắm giữ.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, VN Index giảm 112 điểm, tương đương 6,34%, xuống 1.655,7 điểm. Toàn sàn HoSE có 343 mã giảm, trong đó có 197 mã giảm sàn.

Phía ngược lại chỉ có 11 mã tăng. Trong bối cảnh nhà đầu tư hoang mang cực độ, vẫn có 2 mã cao su ngược dòng tăng trần là HRC và TNC.

Thanh khoản thị trường tiếp tục được đẩy lên cao với 743 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 21.780 tỷ đồng.

Tình trạng bán tháo tiếp tục kéo dài cho đến hết phiên sáng nay. Cụ thể, VN Index tạm thời ghi nhận mức giảm gần 6,5%, tương đương 114,4 điểm, xuống còn 1.653,4 điểm.

Bảng điện HoSE tại thời điểm khép phiên sáng có 357 mã giảm, trong đó có 219 mã giảm sàn, 14 mã tăng và 7 mã đứng giá. Bảng điện VN30 ghi nhận toàn bộ 30 mã giảm giá, trong đó có đến 24 mã giảm sàn.

Áp lực bán tháo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến cho dòng tiền bắt đáy bị khựng lại. Tại thời điểm chốt phiên sáng, giá trị giao dịch sàn HoSE đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tương đương 853,8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Trước diễn biến quá tiêu cực của thị trường, trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nên "rút phích" để hạn chế đà lao dốc của thị trường?

THẢO NGUYÊN