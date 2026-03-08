Vĩnh Long: 752 cửa hàng xăng dầu ký cam kết không găm hàng

Ngày 8-3, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay toàn tỉnh đã có 752 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ký cam kết với cơ quan quản lý, không găm hàng và tăng giá bất hợp lý.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu. Ảnh: TH

Theo đó, toàn tỉnh có 1.003 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cùng 88 thương nhân phân phối tham gia cung ứng cho thị trường. Bên cạnh đó, hệ thống dự trữ gồm 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 27.300m³, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Trong cơ cấu hệ thống phân phối, khối doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo với 451 cửa hàng, chiếm hơn 45% thị phần. Phần lớn các cửa hàng này thuộc hệ thống Petrolimex và PVOil, được đánh giá có nguồn cung ổn định, góp phần đảm bảo thị trường không bị gián đoạn.

Theo Sở Công thương, qua kiểm tra đến ngày 7-3, lực lượng chức năng ghi nhận 10 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động.

Trong đó, 5 cửa hàng được Sở Công thương chấp thuận tạm dừng để sửa chữa, súc rửa bồn hoặc do việc gia đình; 2 cửa hàng dừng kinh doanh do hiệu quả thấp và đã có văn bản xin trả lại giấy phép; 2 cửa hàng đang hoàn tất thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; riêng 1 cửa hàng tự ý dừng hoạt động do khó khăn tài chính đang được lực lượng quản lý thị trường làm việc, xử lý theo quy định.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được đảm bảo, chưa phát hiện dấu hiệu đầu cơ, găm hàng. Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp tự ý dừng bán hàng hoặc gây gián đoạn nguồn cung không có lý do chính đáng.

Cùng với đó, Sở Công thương đề nghị UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang, không mua tích trữ xăng dầu, gas; đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả nhằm góp phần ổn định thị trường.

TÍN HUY