Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của TPHCM

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn TH, triển khai dự án hiệu quả.

Sáng 9-3, Tập đoàn TH khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ khởi công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn TH khi kiên định theo đuổi triết lý sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Dự án được triển khai trên diện tích 10ha, ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đây là mô hình phát triển mà thành phố luôn khuyến khích và ưu tiên, với định hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, gia tăng giá trị chế biến, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người dân, qua đó góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nâng cao tầm vóc người Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố nhất quán quan điểm “thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố”. Vì vậy, chính quyền TPHCM cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn TH, triển khai dự án hiệu quả.

Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống phân phối; đồng thời tăng cường kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm thực phẩm sạch, chất lượng cao nhanh chóng đến với người tiêu dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Tập đoàn TH tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, để nhà máy sớm đi vào hoạt động, trở thành trung tâm chế biến thực phẩm sạch hiện đại của phía Nam. Lãnh đạo thành phố tin tưởng dự án sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm sạch phát triển, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH phát biểu cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương và TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương và TPHCM, bà Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cho biết, Tập đoàn TH quyết định đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với công suất gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3.

Theo bà Thái Hương, dự án góp phần nâng cao năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, gia tăng giá trị nông sản Việt Nam, đồng thời bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định cho thị trường TPHCM và khu vực phía Nam.

Sau lễ khởi công, các đại biểu dự chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

VĂN MINH