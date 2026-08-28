Sống khỏe

Đồng Nai: Nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho nam bệnh nhân

SGGPO

Ngày 28-8, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai) cho biết vừa phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho một nam bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho nam bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho nam bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân L.T.T. (46 tuổi, ngụ phường Trị An) nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải bị đứt lìa hoàn toàn, tổn thương dập nát nghiêm trọng. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, huy động nhiều ê-kíp chuyên khoa để cấp cứu và phẫu thuật.

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Nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho nam bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, tổn thương của bệnh nhân rất phức tạp, liên quan đến xương, cơ, gân, mạch máu và thần kinh. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất nhiều máu và được truyền khoảng 14 đơn vị máu. Do một số mạch máu bị kéo dài, đứt đoạn, các bác sĩ phải lấy thêm mạch máu ở chân để ghép, nối nhằm tái lập tuần hoàn cho cánh tay.

Sau 12 giờ phẫu thuật, mạch máu lưu thông tốt, phần chi được nối duy trì được sự sống. Sau mổ, bệnh nhân bị suy thận cấp do tổn thương kéo dài và thiếu máu trong thời gian dài, nhưng đã được xử trí kịp thời và hiện sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, thay băng, cắt lọc mô tổn thương, hoại tử. Sau khi vết thương ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành tạo hình che phủ và phục hồi chức năng bàn tay, cổ tay.

PHÚ NGÂN

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L.T.T. BVCC Lìa Trị An Bị đứt Phẫu Cẳng tay Dập nát Thay băng Đứt đoạn

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