Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Lấy người dân làm trung tâm trong phát triển hệ thống y tế

Ngày 28-8, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM khánh thành khu M. Đây là trụ sở Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc được bàn giao cho Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM sau khi sắp xếp lại hệ thống và hình thành trung tâm y tế chuyên sâu về tai mũi họng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Theo PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, những năm qua, số lượng người bệnh đến khám, cấp cứu và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng tạo áp lực lớn đối với cơ sở vật chất hiện hữu, đặc biệt trong việc tổ chức không gian khám chữa bệnh, bố trí giường nội trú và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Việc bệnh viện được tiếp nhận tòa nhà tại số 114-118 Trần Quốc Thảo là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố và ngành y tế đối với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Ngay sau khi tiếp nhận, với tinh thần khẩn trương, chủ động và quyết tâm cao, bệnh viện đã tập trung cải tạo cơ sở vật chất; bố trí nhân lực; đầu tư, di dời trang thiết bị; xây dựng quy trình vận hành và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, an toàn người bệnh, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn và an ninh trật tự.

Trên nền tảng đó, bệnh viện sẽ từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên khoa sâu và kỹ thuật cao trong cấy ốc tai điện tử, tai thần kinh, mũi xoang, phẫu thuật nền sọ, ung bướu tai mũi họng, đầu mặt cổ, tai mũi họng trẻ em, tạo hình thẩm mỹ, Thính học và chẩn đoán hình ảnh chuyên biệt. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực xử trí các bệnh lý phức tạp, hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến hoặc ra nước ngoài điều trị.

"Bệnh viện sẽ quản lý, khai thác khu M đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; không ngừng cải tiến chất lượng; giữ vững y đức và tinh thần trách nhiệm; xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, ngành y tế và nhân dân”, PGS-TS Lê Trần Quang Minh cam kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc bố trí, tận dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp hệ thống y tế và tổ chức bộ máy, nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, là chủ trương lớn đang được TPHCM tập trung triển khai quyết liệt. Qua thực tiễn bước đầu, việc sắp xếp, khai thác các cơ sở này đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực công và tạo thêm điều kiện phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên người bệnh điều trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, TPHCM đang hướng tới hoàn thiện mô hình trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng đa trung tâm, đa tầng, đa cực; đồng thời tăng cường kết nối giữa y tế chuyên sâu với y tế cơ sở, hình thành một hệ thống y tế thống nhất, liên thông và toàn diện. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức mạng lưới mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

“Thành phố ưu tiên sử dụng các cơ sở dôi dư sau sắp xếp cho những công trình phục vụ dân sinh, trong đó y tế và giáo dục là những lĩnh vực được quan tâm. Việc khai thác hiệu quả những cơ sở này vừa góp phần tránh lãng phí nguồn lực công, vừa mở rộng không gian phát triển các thiết chế phục vụ cộng đồng” Phó Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, sau khi được đầu tư, cải tạo và đưa vào hoạt động, các cơ sở mới phải được khai thác thực chất, hiệu quả, phát huy tối đa công năng; qua đó góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện chuyên khoa sâu, bệnh viện tuyến cuối của thành phố, đồng thời nâng cao năng lực khám chữa bệnh và điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên y tế.

“Y tế chuyên sâu cần gắn với y tế dự phòng và y tế cơ bản; bệnh viện cần tận dụng, khai thác hết công năng của cơ sở mới để phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh việc mở rộng cơ sở, phải đồng thời quan tâm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đội ngũ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm với các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý các bệnh viện, đơn vị y tế trong quá trình tiếp nhận và khai thác cơ sở mới phải quan tâm cải tạo cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan theo hướng khang trang, thân thiện, phù hợp với người bệnh và nhân viên y tế. Không gian khám chữa bệnh không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn phải tạo sự thuận tiện, an tâm và hài lòng cho người dân.

"Trong mọi quyết sách và giải pháp phát triển y tế, mục tiêu cao nhất là lấy người dân làm trung tâm, người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng. Mọi nguồn lực đầu tư, mọi sự sắp xếp về tổ chức, cơ sở vật chất và nhân lực đều phải hướng đến việc phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Thụ hưởng cao nhất về y tế cũng là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá một thành phố đáng sống”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

THÀNH SƠN