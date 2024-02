Đồng Nai: Số thu thuế tăng từ thanh, kiểm tra đạt 22,53 tỷ đồng trong tháng 1-2024

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu nội địa là 37.370 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 3.600 tỷ đồng và xổ số kiến thiết là 1.870 tỷ đồng; còn nhiệm vụ thu nội địa được UBND/HĐND tỉnh Đồng Nai giao là 38.370 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 3.600 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.870 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đến 31-01-2024 đạt 5.765 tỷ đồng, bằng 15% dự toán UBND/HĐND, tăng 5% so với cùng kỳ. Nếu trừ thu từ xổ số, tiền sử dụng đất, thu đạt 5.560 tỷ đồng, bằng 17% dự toán UBND/HĐND (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023).

Người dân đến Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu khai báo thuế

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trong tháng 1-2024, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có 5 tin, bài trên báo, 515 lượt qua điện thoại, 37 lượt bằng văn bản, 67 lượt trả lời trực tiếp và tiếp nhận 10.248 hồ sơ qua đường bưu điện. Về kê khai thuế, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 99,81% (3.638 số lượt hồ sơ) trên tổng số tờ khai đã nộp và thông báo nhắc nộp tờ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế là 738 hồ sơ. Tính đến hết tháng 1- 2024, ngành thuế Đồng Nai đã thực hiện xử lý được 114 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, đạt 6,4% so với kế hoạch năm; tổng số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là 22,53 tỷ đồng, giảm lỗ 39,77 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước là 12,48 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ước thực hiện thu nội địa tháng 02-2024 đạt 2.300 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 24% so với dự toán UBND/HĐND, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2024 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, xử lý các hồ sơ miễn, giảm thuế, tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn và triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ mới...

HOÀNG BẮC