Đồng Nai tập trung xây dựng Digital Hub quanh sân bay Long Thành

Ngày 8-9, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15 ngày 29-8-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí điều tra viên công an cấp xã.