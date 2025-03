Đồng Nai tiếp tục kiến nghị lập khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành

Theo báo cáo, Đồng Nai được định vị là trung tâm kinh tế hàng không, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, các dịch vụ hỗ trợ hàng không khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động năm 2026. Hiện nay, hệ thống pháp luật chưa có các quy định cụ thể đối với mô hình khu thương mại tự do. Do đó, tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiến nghị cho phép tỉnh thí điểm thành lập mô hình khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành và cảng Phước An để phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế.

Phát biểu kết luận, bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, Trưởng đoàn công tác, lưu ý tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Đất đai, làm cơ sở phục vụ quá trình thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2026-2030 và phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

Tỉnh Bình Dương vừa điều chỉnh quy hoạch ga An Bình lên 190ha, tăng thêm 17ha so với trước đây, để phát triển thành ga liên vận quốc tế. Phần diện tích tăng thêm được lấy từ quỹ đất công do thu hồi đất hết thời hạn cho thuê của Khu công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An. Ga An Bình được quy hoạch trở thành ga hàng hóa chính khu vực TPHCM, định hướng là ga kết hợp chức năng tổ chức vận tải liên vận quốc tế. Dự kiến đến năm 2050, ga An Bình sẽ vận chuyển khoảng trên 24 triệu tấn hàng hóa và 25 triệu lượt hành khách.

HOÀNG BẮC - XUÂN TRUNG