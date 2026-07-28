Đồng Nai từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp theo mô hình sinh thái

Quang cảnh diễn đàn "Xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh: Động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xanh vùng Đông Nam bộ". Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Ban tổ chức, giai đoạn 2026 - 2030, Đông Nam bộ được xác định là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phát triển khu công nghiệp sinh thái, thông minh được xem là hướng đi phù hợp nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phối cảnh một phần KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp tại TP Đồng Nai theo hướng xanh, sinh thái. Ảnh: ĐVCC

Đông Nam bộ có nhiều lợi thế với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, kết nối bởi các công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và mạng lưới cao tốc liên vùng. Đây là nền tảng để phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long chia sẻ, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các địa phương công nghiệp.

Theo ông, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mà còn góp phần đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vì vậy, TP Đồng Nai sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, phát thải thấp; từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo mô hình sinh thái, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính và mở rộng hợp tác để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

PHÚ NGÂN