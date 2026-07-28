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Nhiều tiệm vàng tại TPHCM đóng cửa, giao dịch trầm lắng

SGGPO

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 28-7 cho thấy nhiều tiệm vàng, cửa hàng trang sức tại các khu kinh doanh truyền thống ở TPHCM đã đóng cửa. Những nơi còn hoạt động cũng vắng khách.

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Nhiều tiệm vàng trong chợ Vườn Chuối đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tại chợ Vườn Chuối, khoảng 7-8 tiệm vàng như Kim Hoa Ngọc, Kim Thu, Mỹ Dung, Mỹ Hoa, Bảo Trâm, Minh Thắng II, Hưng Phú… đóng cửa, không treo thông báo. Theo tiểu thương, một số cửa hàng mới ngừng hoạt động 1-2 tuần, số khác đã đóng cửa từ vài tháng trước.

Chợ hiện chỉ còn khoảng 2-3 tiệm vàng mở cửa nhưng giao dịch rất ít, chủ yếu có khách đến sửa chữa nữ trang. Nhiều tiệm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quanh chợ Vườn Chuối cũng đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

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Tiệm vàng Mỹ Hoa trong chợ Vườn Chuối đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
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Tiệm Vàng Kim Hoa Ngọc trong chợ Vườn Chuối đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tình trạng tương tự diễn ra tại chợ Bàn Cờ. Một số tiệm vàng trên đường Cao Thắng đã đóng cửa. Các cửa hàng còn hoạt động cũng hầu như không có khách đến giao dịch.

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Tiệm vàng Kim Ngân I trong khu vực chợ Bàn Cờ đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tại chợ An Đông, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý tiếp tục ngừng hoạt động. Ở tầng hầm Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông, hàng loạt gian hàng trong tình trạng đóng kín, không phát sinh mua bán.

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Quầy vàng bạc, đá quý Nhật Tân tại tầng hầm Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông đóng cửa.
﻿ Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trong khi đó, các tiệm vàng tại chợ Bến Thành, chợ Thiếc và khu vực quanh chợ Hòa Bình phần lớn vẫn mở cửa nhưng không khí mua bán đìu hiu. Nhiều cửa hàng duy trì hoạt động cầm chừng, lượng khách đến giao dịch rất thưa thớt.

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Các tiệm vàng ở chợ Thiếc vẫn mở bán, nhưng vắng khách. Ảnh: ĐÌNH DƯ
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NHUNG NGUYỄN - ĐÌNH DƯ

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Chợ Vườn Chuối Dịch vụ An Đông Chợ Thiếc Nhung Nguyễn Mỹ Hoa Hưng Đức Kim My Lâm Thư Tiệm vàng Quang Ngọc

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