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Đồng Nai: Lập biên bản tài xế vượt đèn đỏ tại đường ngang đường sắt

Đồng Nai: Xử lý tài xế vượt đèn đỏ qua đường sắt

SGGPO

Ngày 12-9, Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.T. (42 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) về hành vi điều khiển ô tô tải vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Clip tài xế ô tô tải cố tình vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT đề nghị xác minh, xử lý vi phạm được camera ngành đường sắt ghi nhận.

Theo đó, lúc 16 giờ 8 phút ngày 3-9, tại đường ngang có cảnh báo và cần chắn tự động Km1640+095, thuộc phường Xuân Lộc, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, ô tô tải BKS 60H-270.xx vượt qua khi đèn đỏ đã bật sáng.

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Lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai lập biên bản xử phạt tài xế ô tô tải cố tình vượt đường ngang với sắt gây nguy hiểm. Ảnh: CSGT TPĐN

Qua xác minh, Trạm CSGT Suối Tre xác định ông N.Đ.T. là người điều khiển xe, mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Trạm CSGT Suối Tre lập biên bản đối với ông T. theo khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Theo thông tin từ cơ quan công an, hành vi này có mức phạt 18-20 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Trạm CSGT Suối Tre N.Đ.T Nghị định 81/2026/NĐ-CP Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre Đường sắt Hà Nội Ô tô tải Đèn đỏ Cục CSGT Xuân Lộc

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