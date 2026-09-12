Đồng Nai: Xử lý tài xế vượt đèn đỏ qua đường sắt

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT đề nghị xác minh, xử lý vi phạm được camera ngành đường sắt ghi nhận.
Theo đó, lúc 16 giờ 8 phút ngày 3-9, tại đường ngang có cảnh báo và cần chắn tự động Km1640+095, thuộc phường Xuân Lộc, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, ô tô tải BKS 60H-270.xx vượt qua khi đèn đỏ đã bật sáng.
Qua xác minh, Trạm CSGT Suối Tre xác định ông N.Đ.T. là người điều khiển xe, mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm.
Trạm CSGT Suối Tre lập biên bản đối với ông T. theo khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Theo thông tin từ cơ quan công an, hành vi này có mức phạt 18-20 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.