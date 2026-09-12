Hầm HC1-02 tại nút giao An Phú ngập nước: Khẩn trương xử lý, không để tái diễn

Theo Ban Quản lý, chiều tối 10-9, TPHCM xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng mưa ghi nhận tại khu vực Cát Lái đạt 123,2mm. Đến khoảng 18 giờ, nước dâng tại hầm và khu vực đường dẫn thuộc phạm vi nút giao An Phú. Trước nguy cơ ngập sâu, lực lượng Cảnh sát giao thông Cát Lái cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã tạm đóng hầm, điều tiết phương tiện lên khu vực đường phía trên nút giao.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập là lượng mưa lớn, kéo dài khiến hệ thống thoát nước hiện hữu không tiêu thoát kịp. Nước từ khu vực bên ngoài dâng lên mặt đường và tràn vào khu vực trạm bơm, khiến hệ thống bơm phải xử lý đồng thời lượng nước trong hầm và lượng nước tràn vào trạm.

Dự án nút giao An Phú đang trong quá trình thi công, hạng mục hầm chui đưa vào khai thác tạm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong đó, hầm HC1-02 đã hoàn thành phần hầm và được đưa vào khai thác từ tháng 2-2026. Đến nay, khối lượng thực hiện toàn gói thầu đạt hơn 90%. Do hệ thống bơm chính chưa hoàn thành, việc thoát nước hiện nay đang sử dụng hệ thống bơm tạm, công suất đáp ứng khoảng 70% công suất thiết kế.

Khi xảy ra ngập, các đơn vị đã tổ chức bơm liên tục trong đêm và sáng 11-9. Với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và Công ty Thoát nước đô thị, hai xe hút nước cùng một máy bơm công suất 260m³/giờ được tăng cường. Đến 13 giờ 45 phút ngày 11-9, nước trong hầm được hút cạn, sau đó các đơn vị vệ sinh và tổ chức thông xe trở lại.

Để ứng phó trước mắt, Ban Quản lý đã yêu cầu đơn vị thi công lắp thêm một máy bơm công suất 270m³/giờ và một máy bơm 200m³/giờ. Trong ngày 12-9, tiếp tục huy động thêm máy bơm công suất 360m³/giờ về công trường để tăng khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Nút giao An Phú đang triển khai xây dựng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu vực trạm bơm cũng được đắp bao tải xung quanh nhằm ngăn nước bên ngoài tràn vào.

Về giải pháp lâu dài, Ban Quản lý yêu cầu đơn vị thi công tập trung hoàn thiện trạm bơm, đưa hệ thống bơm chính vào vận hành dự kiến ngày 22-9. Trong tháng 10-2026, các đơn vị sẽ triển khai nâng cao độ mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao.

Theo phương án, mặt đường khu vực nút giao An Phú sẽ được nâng cao khoảng 70-80cm nhằm tạo hướng thoát nước phù hợp, hạn chế nước mưa từ mặt đường dồn trực tiếp về các đầu hầm. Hệ thống thu nước dọc hai bên mép bó vỉa cũng được bổ sung; các tuyến cống hiện hữu không còn đáp ứng khả năng tiêu thoát sẽ được thay thế bằng cống có kích thước lớn hơn.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026, hầm HC1-02 xảy ra sự cố liên quan đến ngập nước. Trước đó, tháng 2-2026, hầm từng ngập khoảng 50cm do sự cố điện khiến trạm bơm ngừng hoạt động, trong khi nước ngầm chảy ngược vào hầm.

Theo TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, đối với các công trình giao thông ngầm, khả năng thu gom, thoát và bơm nước là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình khai thác. Không chỉ tính toán trong điều kiện thời tiết bình thường, phương án vận hành cần tính đến các tình huống mưa lớn, mất điện hoặc hệ thống bơm gặp sự cố.

TS Võ Kim Cương cho rằng việc tăng cường máy bơm là giải pháp cần thiết trước mắt, nhưng để xử lý lâu dài cần đánh giá đồng bộ cao độ mặt đường, hướng thu nước, hệ thống cống và khả năng tiêu thoát của toàn khu vực. Việc nước tràn vào khu vực trạm bơm cũng cần được xem xét kỹ để bảo đảm vẫn hoạt động trong điều kiện mưa lớn.

QUỐC HÙNG