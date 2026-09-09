Quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai chịu áp lực giao thông lớn

Quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai đang chịu áp lực giao thông lớn, với khoảng 70.000 lượt xe/ngày đêm, gấp 3 lần công suất thiết kế. Nhiều nút giao trên tuyến thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện dồn ứ, giao cắt phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe ô tô tải chen vào làn xe máy đoạn gần nút giao Cổng 11, quốc lộ 51 gây mất an toàn giao thông. Ảnh: PHÚ NGÂN

Quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai dài khoảng 37,4km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu cảng biển Cái Mép - Thị Vải của TPHCM với các khu công nghiệp của TP Đồng Nai. Lưu lượng phương tiện trên tuyến rất lớn, chủ yếu là xe tải, xe đầu kéo, container và ô tô.

Các phương tiện tại khu vực ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tại ngã tư Vũng Tàu, điểm đầu quốc lộ 51, phương tiện lưu thông đông, nhất là vào giờ cao điểm. Nhiều dòng xe cùng tập trung qua nút giao khiến các hướng di chuyển liên tục giao cắt.

Phương tiện trên quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai thường xuyên bị ùn ứ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Về hướng Long Thành, Cổng 11 là một trong những điểm giao thông phức tạp trên tuyến. Khu vực này là nơi giao nhau giữa quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa. Sau khi vòng xoay được tháo dỡ, phương án tổ chức giao thông tại đây có nhiều thay đổi.

Cuối tháng 8-2026, người dân phản ánh tình trạng giao thông tại Cổng 11 diễn biến phức tạp, trong khi xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Sáng 8-9, tại khu vực này xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai rình rập nguy cơ tai nạn giao thông. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ngoài Cổng 11, khu vực trước KCN Tam Phước, ngã ba Nhơn Trạch và nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng thường xuyên chịu áp lực lớn. Tại các điểm này, xe tải, xe đầu kéo, ô tô và xe máy cùng lưu thông, các dòng phương tiện liên tục giao cắt khi lưu lượng tăng cao.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, từ ngày 15-12-2025 đến 14-8-2026, toàn địa bàn xảy ra 638 vụ tai nạn giao thông, làm 431 người chết và 303 người bị thương; số vụ tăng so với cùng kỳ năm 2025. Các nguyên nhân chủ yếu được xác định gồm không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường và vượt xe không đúng quy định.

Dòng xe trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Từ tháng 3-2026, TP Đồng Nai triển khai sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 51. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm so với kế hoạch và đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện.

Về lâu dài, Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài khoảng 6,2km, nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến.

PHÚ NGÂN