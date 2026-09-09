TP Đồng Nai hỗ trợ kinh phí 5 tuyến xe buýt cho học sinh, sinh viên

Ngày 9-9, UBND TP Đồng Nai ban hành Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động xe buýt trên địa bàn.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động xe buýt tại TP Đồng Nai

Giá vé được quy định 8.000 đồng đối với học sinh, sinh viên và hành khách đi dưới 20km; 12.000 đồng đối với hành khách đi từ 20km đến dưới 35km; 15.000 đồng đối với hành khách đi từ 35km trở lên.

Việc miễn, giảm giá vé thực hiện theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND.

Kinh phí được bố trí từ ngân sách thành phố theo khả năng cân đối ngân sách. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

5 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, gồm: Tuyến số 1 Trạm xe buýt Trảng Dài - Bến xe ngã tư Vũng Tàu, dài 17km, 86 chuyến/ngày; Tuyến số 2 Bến xe Biên Hòa - Trạm xe Nhơn Trạch, dài 42km, 82 chuyến/ngày; Tuyến số 3 Bến xe Hố Nai - Trạm xe Hóa An, dài 15km, 90 chuyến/ngày; Tuyến số 7 Bến xe Biên Hòa - Bến xe Vĩnh Cửu, dài 21km, 92 chuyến/ngày; Tuyến số 8 Bến xe ngã tư Vũng Tàu - Bến xe Vĩnh Cửu, dài 15,5km, 92 chuyến/ngày.

PHÚ NGÂN