TP Đồng Nai hỗ trợ kinh phí 5 tuyến xe buýt cho học sinh, sinh viên

Giá vé được quy định 8.000 đồng đối với học sinh, sinh viên và hành khách đi dưới 20km; 12.000 đồng đối với hành khách đi từ 20km đến dưới 35km; 15.000 đồng đối với hành khách đi từ 35km trở lên.
Việc miễn, giảm giá vé thực hiện theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND.
Kinh phí được bố trí từ ngân sách thành phố theo khả năng cân đối ngân sách. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.
5 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, gồm:
Tuyến số 1 Trạm xe buýt Trảng Dài - Bến xe ngã tư Vũng Tàu, dài 17km, 86 chuyến/ngày;
Tuyến số 2 Bến xe Biên Hòa - Trạm xe Nhơn Trạch, dài 42km, 82 chuyến/ngày;
Tuyến số 3 Bến xe Hố Nai - Trạm xe Hóa An, dài 15km, 90 chuyến/ngày;
Tuyến số 7 Bến xe Biên Hòa - Bến xe Vĩnh Cửu, dài 21km, 92 chuyến/ngày;
Tuyến số 8 Bến xe ngã tư Vũng Tàu - Bến xe Vĩnh Cửu, dài 15,5km, 92 chuyến/ngày.