Cảng CMIT và TCTT đón tàu mẹ đầu tiên trên bến liên thông 1.200m

Ngày 9-9, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) tiếp nhận và khai thác tàu Zim Shenzhen tại khu vực bến kết nối giữa hai cảng.

Tàu Zim Shenzhen vào bến chung giữa CMIT-TCTT

Đây là chuyến tàu mẹ đầu tiên được hai bên phối hợp khai thác thử nghiệm trên bến chung, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mô hình liên kết hạ tầng cảng biển tại Cái Mép.

Tàu Zim Shenzhen của hãng tàu Zim có chiều dài 335,23m, trọng tải 102.517 DWT. Phương tiện được tiếp nhận, bốc dỡ an toàn theo phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt, dưới sự giám sát chặt chẽ của Cảng vụ Hàng hải TPHCM.

Trong gần một ngày vận hành, hai đơn vị phối hợp bốc dỡ khoảng 3.200 TEU hàng hóa và container rỗng, bảo đảm giải phóng tàu rời cảng đúng kế hoạch.

Tàu Zim Shenzhen nằm trên bến dùng chung CMIT-TCTT. Ảnh: THÀNH HUY

Đây là mô hình hợp tác chưa từng có tiền lệ trong ngành khai thác cảng container tại Việt Nam, tạo bước đột phá về kết nối hạ tầng cầu bến cũng như tích hợp năng lực vận hành giữa hai doanh nghiệp cảng độc lập.

Việc liên thông cầu bến giữa CMIT và TCTT hình thành tuyến cầu cảng liên tục dài khoảng 1.200m, giúp tối ưu hóa công suất khai thác hạ tầng hiện hữu, tăng tính linh hoạt trong điều phối và nâng cao năng lực đón các tàu mẹ cỡ lớn vào cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

THÀNH HUY