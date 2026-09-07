Rà soát hướng tuyến cao tốc TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau

Ngày 7-9, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất tiếp tục rà soát, nghiên cứu hướng tuyến cao tốc TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33), bảo đảm đồng bộ quy hoạch, hạn chế ảnh hưởng đến người dân và tăng khả năng kết nối với hệ thống giao thông liên vùng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long trao đổi tại buổi làm việc

Theo Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30-6-2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc CT.33 được chia thành 3 đoạn, tổng chiều dài 283km.

Trong đó, đoạn TPHCM - Vĩnh Long dài 64km, điểm đầu tại Vành đai 3 TPHCM, điểm cuối tại Quốc lộ 57C; đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ dài 86km, từ Quốc lộ 57C đến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; đoạn Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 133km, từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Cà Mau.

Một trong những phương án tuyến được đề xuất để các bên trao đổi

Tại buổi làm việc, hai địa phương trao đổi phương án hướng tuyến trong bối cảnh tuyến đã được điều chỉnh qua nhiều thời kỳ quy hoạch. Các bên thống nhất cần rà soát, cập nhật tổng thể các quy hoạch liên quan, phân tích ưu, nhược điểm từng phương án, đánh giá tính khả thi, hạn chế ảnh hưởng đến người dân và bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, chi phí đầu tư cũng như khả năng kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu và liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cho rằng cần xác định rõ các tuyến kết nối, nhất là vị trí giao cắt, nút giao và khu vực dân cư. Việc nghiên cứu hướng tuyến phải tính đến nhu cầu phát triển đô thị, khu dân cư và các khu chức năng trong tương lai.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, đây là công trình quy mô lớn, đi qua nhiều địa bàn, nhu cầu vốn rất lớn. Tỉnh đang nghiên cứu, phân kỳ đầu tư, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, cơ sở pháp lý để báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ.

Các địa phương cũng thống nhất phương án tuyến cần được đặt trong tổng thể quy hoạch giao thông của thành phố và vùng, bảo đảm kết nối với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường đô thị, đường sắt, tránh đầu tư riêng lẻ, thiếu liên kết.

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TUẤN QUANG