Đồng Tháp: 100% hộ dân ở cù lao nhiễm mặn Tân Phú Đông có nước sạch sử dụng

Ngày 6-11, UBND xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay địa phương đã đạt 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 93,4%.

Xã Tân Phú Đông là cù lao nhiễm mặn ven biển ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân

Xã Tân Phú Đông là cù lao nhiễm mặn ven biển, nằm giữa hai con sông cửa Tiểu và cửa Đại, có đường bờ biển dài 12km, với gần 5.540 hộ dân và hơn 23.380 nhân khẩu. Địa phương này có khí hậu khắc nghiệt, vào mùa khô, tình trạng xâm nhập mặn từ 5 - 6 tháng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhất là việc thiếu nước ngọt dùng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đặc biệt, các hộ dân sống ven biển, ven đê không có nước ngọt, nước sinh hoạt, phải mua nước với giá cao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn, để giải quyết căn cơ vấn đề nước sinh hoạt, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tập trung nguồn lực hoàn thiện mạng lưới cấp nước đưa về phục vụ nhân dân địa bàn khó khăn, ven sông, ven biển; Đầu tư kiện toàn mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt đưa đến tận vùng sâu, vùng xa, địa bàn nông thôn hẻo lánh để bà con sử dụng.

Ngành chức năng đã đầu tư mở rộng ao chứa nước thô và trạm xử lý nước tại ao chứa 6ha, đầu tư 4 tuyến ống cấp nước ngọt, thi công 7 tuyến ống có tổng chiều dài 11.000m đưa nước ngọt phục vụ các hộ dân vùng xa, ven biển… Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã cù lao Tân Phú Đông đã có nước sạch sử dụng.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Đông cho biết, trường hợp hạn mặn diễn biến gay gắt và phức tạp, khó lường, địa phương sẽ cho mở hàng chục vòi nước công cộng miễn phí phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Hiện địa phương đã giải quyết dứt điểm và hiệu quả vấn đề cấp nước sinh hoạt trên đất cù lao, khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt vào mùa khô hằng năm, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân.

