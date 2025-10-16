Đồng Tháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trong hành trình hơn 4 thập kỷ đổi mới, tỉnh Đồng Tháp đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là du lịch. Từ vùng đất thuần nông, “Đất sen hồng” đang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng đặc sắc của miền Tây Nam bộ, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025-2030.

Một đoàn khách quốc tế tham quan trải nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp

Điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc

Nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, tỉnh Đồng Tháp được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông Tiền, sông Hậu và vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn, tạo nên một không gian sinh thái đặc trưng của vùng đất ngập nước. Sự giao hòa giữa sông nước, ruộng đồng và những đồng sen bát ngát đã mang đến cho Đồng Tháp vẻ đẹp hiền hòa, tinh khiết, đậm đà hồn quê. Nơi đây không chỉ là miền đất trù phú, mà còn là điểm đến du lịch độc đáo, mang bản sắc văn hóa Nam bộ đặc trưng. Những đồng sen mênh mông ở Tháp Mười, các khu du lịch gắn với sen như: Đồng sen Tháp Mười, Khu di tích Gò Tháp, Khu du lịch Tràm Chim… đã trở thành những điểm đến nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Theo thống kê, 5 năm qua, Đồng Tháp đón và phục vụ 25 triệu lượt khách, lượng khách tăng bình quân 26%/năm; trong đó, có 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 18,9%/năm; tổng thu du lịch đạt trên 12.805 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế cũng như giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên trù phú, Đồng Tháp còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Nam bộ. Các lễ hội truyền thống trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, tiêu biểu như lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Lễ hội Gò Tháp, Lễ hội chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, Lễ hội chiến thắng Ấp Bắc, cùng với lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Định… không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân, tri ân công lao các bậc tiền bối, mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồng Tháp.

Ngoài ra, hệ thống làng nghề truyền thống cũng là điểm nhấn đặc sắc của du lịch Đồng Tháp. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, các làng nghề không chỉ phản ánh sự khéo léo, sáng tạo của con người nơi đây mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa vùng sông nước. Làng hoa kiểng Sa Đéc - được mệnh danh là “thành phố hoa của miền Tây” - là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp, với hàng ngàn loài hoa, kiểng được trồng quanh năm, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia. Bên cạnh đó còn có làng chiếu Định Yên, làng dệt choàng Long Khánh - những địa danh gắn liền với bàn tay cần cù của người thợ thủ công; làng nghề làm bánh, bún, hủ tiếu Mỹ Tho; làng nghề bánh phồng Cái Bè; làng nghề làm tủ thờ Gò Công; làng nghề làm mắm tôm chà… đang được khôi phục và gắn kết với hoạt động du lịch cộng đồng. Du khách không chỉ được xem, mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm quá trình làm ra sản phẩm, thưởng thức các món ăn dân dã và giao lưu với người dân địa phương.

Tỉnh Đồng Tháp đang hình thành “bản đồ du lịch sinh động” với nhiều sản phẩm hấp dẫn, từ tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp đến thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương... Qua đó cho thấy địa phương đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của vùng ĐBSCL và trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Khẳng định vai trò của du lịch

Những năm gần đây, du lịch Đồng Tháp đang khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh vùng “Đất sen hồng” đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030, hướng đến mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.

Trong giai đoạn 2025-2030, Đồng Tháp xác định phát triển sản phẩm du lịch theo hướng khai thác thế mạnh từng vùng, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Tỉnh sẽ hình thành các sản phẩm du lịch mới tại những khu vực có lợi thế nổi bật như: Khu sinh thái Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim, Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp và khu sinh thái miệt vườn ven sông Tiền. Cùng với việc phát triển điểm đến mới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng những điểm du lịch đã có thương hiệu tốt như: Làng hoa Sa Đéc, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, các cù lao Thới Sơn, Tân Phong, Ngũ Hiệp… Mỗi điểm đến sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc vùng sông nước Nam bộ.

Tỉnh còn chú trọng khai thác hiệu quả giá trị của các làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi như: dệt choàng, dệt chiếu, đóng ghe xuồng. Việc gắn kết giữa phát triển du lịch và làng nghề không chỉ giúp bảo tồn giá trị văn hóa dân gian mà còn mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Ngoài ra, tỉnh định hướng khai thác tiềm năng vùng ven biển Gò Công, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và tham quan vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, tạo ra sản phẩm du lịch sinh thái xanh, thân thiện môi trường. Song song đó, Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và đô thị. Tỉnh khai thác giá trị các thương hiệu “Mỹ Tho đại phố”, “phố hoa Sa Đéc”, “thủ phủ cá tra Hồng Ngự” để hình thành trung tâm du lịch đô thị, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) và du lịch lễ hội. Đây sẽ là những điểm nhấn mới, tạo động lực phát triển dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh địa phương. Cùng với đó, tỉnh hướng đến phát triển kinh tế ban đêm tại các đô thị lớn với các sản phẩm dịch vụ đa dạng, an toàn, hấp dẫn như: chợ đêm, phố ẩm thực, phố đi bộ, không gian biểu diễn nghệ thuật đường phố. Đồng thời, đầu tư xây dựng các cảng du lịch tại Cái Bè, Sa Đéc, Cao Lãnh… để kết nối các tuyến du lịch đường thủy và đường bộ, khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch ven sông, một nét đặc trưng của Đồng Tháp và vùng ĐBSCL.

Hiện toàn tỉnh có hơn 100 điểm du lịch, trong đó hơn 30 điểm đạt chuẩn theo Luật Du lịch 2017. Hàng trăm hộ dân tham gia mô hình du lịch cộng đồng có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan nông thôn. Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu ẩm thực và quà tặng địa phương. Đặc biệt, các món ăn từ sen - biểu tượng của vùng Đất sen hồng - được sáng tạo phong phú, từng giúp Đồng Tháp xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món ăn từ sen, tạo nên nét riêng khó quên trong ẩm thực miền Tây. Ngoài ra, có hơn 450 cơ sở lưu trú với gần 8.000 phòng, hàng chục khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-3 sao. Giao thông ngày càng thuận lợi với các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, quốc lộ N2 và N30, mở ra cơ hội lớn kết nối tour tuyến liên vùng. Nhiều tour du lịch đặc sắc được hình thành như “Sắc màu vùng biên”, “Hành trình về Đất sen hồng”, “Khám phá làng nghề Sa Đéc”, “Về miền ký ức Gò Tháp”... góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh.

Giai đoạn 2025-2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đón 50 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Để đạt được mục tiêu, tỉnh xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao; đầu tư hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ được xem là hướng đi quan trọng, giúp xây dựng hệ thống du lịch thông minh, quảng bá trực tuyến, thanh toán điện tử, bản đồ số các điểm đến, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trải nghiệm dịch vụ hiện đại, tiện ích. Tỉnh chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và văn hóa ứng xử cho đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ và cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, Đồng Tháp đẩy mạnh liên kết vùng với TPHCM, TP. Cần Thơ, An Giang và các địa phương vùng ĐBSCL để hình thành chuỗi tour tuyến liên hoàn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong quảng bá, đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch mới.

TÍN HUY