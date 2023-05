Đồng Tháp: Ước tăng trưởng GRDP trong quý 1 đứng thứ 6 vùng ĐBSCL

Chiều 13-5, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, GRDP quý I-2023 của tỉnh ước tính tăng trưởng 5,01%, đưa tỉnh xếp thứ 6 trong vùng ĐBSCL và thứ 37 cả nước. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thuỷ sản tương đối ổn định. Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, có thêm 5 hợp tác xã và 1 Hội quán nông dân được thành lập mới. Toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, phát triển mới 216 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 1.069 tỷ đồng. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 6.006 tỷ đồng, hiện phân bổ đạt 99,8% so với kế hoạch.

Bên cạnh thuận lợi, Đồng Tháp còn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu cát san lấp, giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án của tỉnh.

Chủ tịch UBND Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ mong muốn bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn địa phương thủ tục cấp phép mỏ vật liệu san lấp, cấp lại giấy phép các mỏ đã hết hạn; nghiên cứu vật liệu thay thế cát sông; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Ngoài ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng đoàn công tác của Chính phủ Lê Minh Hoan, cho biết sẽ cùng Đồng Tháp, An Giang nâng cấp giống cá tra, trong đó có huy động sự tham gia của cộng đồng nuôi cá tra để cùng xây dựng đề án, không chỉ có con giống mà phải phát triển cả chuỗi ngành hàng. Đồng thời, đề nghị tỉnh ưu tiên cho những dự án, công trình cấp thiết, nhất là công trình, dự án mở ra cơ hội phát triển liên vùng, cũng như tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, hội quán…

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 12-5, Đoàn cũng đã làm việc với tỉnh An Giang. Tại đây, Bộ trưởng cho rằng, An Giang từng “xé rào”, tạo ra đột phá từ tư duy kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, được Trung ương nhân rộng. Trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế, An Giang phát huy tốt lợi thế nông nghiệp, đạt tăng trưởng ổn định.

Trân trọng những sáng kiến, đóng góp, kiến nghị của tỉnh An Giang và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh, doanh nghiệp có những thuyết minh, đề xuất, tổ chức hội thảo với các địa phương khác để xây dựng chính sách “từ dưới lên”, nhằm đưa chính sách nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống; tăng trách nhiệm của địa phương trong tham mưu chính sách.