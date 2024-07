Đốt rác thải nhựa không gây ô nhiễm môi trường

Rác thải nhựa y tế (ảnh) là một nhóm chất thải đặc biệt cần được chú ý cẩn thận do có thể chứa vật liệu nhựa sinh học. Cách hiệu quả và an toàn nhất để xử lý rác thải nhựa y tế là đốt. Tuy nhiên, đốt cháy không hoàn toàn xảy ra khi không có đủ lượng oxy cần thiết hoặc không đủ điều kiện phản ứng đầy đủ. Khi xảy ra hiện tượng này, sản phẩm cháy gồm chất độc carbon monoxide, formaldehyde, phenol và dioxin gây ung thư. Do đó, các nhà khoa học của VyatSU đề xuất đốt rác thải nhựa y tế trong điện trường. Theo dữ liệu thực nghiệm, phương pháp này giúp giảm lượng khí thải carbon monoxide từ 20%-30%, cũng như tăng tốc độ đốt chất thải. Giải pháp này có thể trở thành công nghệ nền tảng tại các nhà máy đốt rác thải mới tiết kiệm năng lượng.

MINH CHÂU