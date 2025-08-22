DPR IAN “nghẹt thở” trong vòng vây của người hâm mộ Việt Nam

Tiếp sau The Kid LAROI, “chàng trai khiến cả sân Mỹ Đình phát cuồng” DPR IAN cũng vừa hạ cánh sân bay Nội Bài để góp mặt tại đại nhạc hội 8Wonder 2025: Momments of Wonder, do Tập đoàn Vingroup tổ chức.

DPR IAN (tên thật: Christian Yu) vừa đáp chuyến bay tới Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 22-8, chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder 2025: Momments of Wonder diễn ra ngày 23-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Đây là một trong những sự kiện âm nhạc hot nhất tháng 8 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), The Kid LAROI (Úc), DPR IAN (châu Á) và các nghệ sĩ Việt Nam gồm Soobin, Hòa Minzy, tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu.

Đại nhạc hội nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa. Đại nhạc hội 8Wonder của Tập đoàn Vingroup đồng thời thể hiện khát vọng đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Fan nói “anh trở lại hưởng không khí 2-9 luôn”

Sảnh sân bay Nội Bài sáng 22-8 đông nghẹt người hâm mộ đứng chờ sẵn từ sáng sớm với băng rôn, khẩu hiệu, nón lá, bày tỏ tình cảm nồng nhiệt khi “anh chồng quốc dân” DPR IAN trở lại Việt Nam.

Từ xa, DPR IAN đã nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ và kính đen “cool ngầu” cùng trang phục giản dị quần jean, áo phông đậm chất nam tính.

Hành trình bay khá dài không làm giảm năng lượng cũng như sức hút của nghệ sĩ.

Do số lượng fan quá đông nên ban tổ chức phải bố trí một đội bảo vệ giúp anh dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển từ sân bay ra xe ô tô, để về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai.

Trong vòng vây của fan, DPR IAN cười rạng rỡ, thân thiện giơ tay chào hỏi liên tục. Anh còn khiến không ít người “suy tim” bởi sự gần gũi, thân thiện, đặc biệt dễ thương khi chăm chỉ tương tác, tạo hình trái tim, đội nón mini in quốc kỳ Việt Nam mà fan tặng. Anh còn hôn gió, chào hỏi lần nữa trước khi vào xe rời sân bay và hẹn gặp mọi người ở đại nhạc hội ngày mai (23-8).

Ngay khi trở lại, hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện tại sân bay lập tức viral trên các diễn đàn giải trí. Fan kêu “đã quá chồng ơi”, “dễ thương quá trời”, “về Việt Nam là ảnh khoái lắm”…

Một số fan hài hước cỡ này: “diễn xong ở lại coi diễu binh 2-9 luôn”, “Anh trở lại để hưởng không khí ngày 2-9 đó”.

Team ăn uống thì gạ “tối nay anh foodtour ở đâu để chúng em đợi”, hoặc “ra chợ Gạo làm suất bún đậu anh ơi”.

Hiện DPR IAN đang là từ khóa nóng rần trên mạng, thu hút hàng nghìn lượt like lẫn bình luận, chia sẻ. Một số tiết mục được fan Việt mong chờ nhất có Winterfall, Merry Go, Ribbon, Ballroom Extravaganza, Calilo…

Trước đó, trong clip xác nhận tham dự 8Wonder, IAN cho biết anh yêu và nhớ khán giả Việt Nam, rất hào hứng để được gặp lại mọi người sau đại nhạc hội K-pop hồi tháng 6.

Sáng sớm nay (22-8), trước khi máy bay cất cánh, nghệ sĩ cũng đã kịp đăng tải tấm hình ngồi trên máy bay và cho biết đang trên đường đến Việt Nam kèm dòng chữ “See you soon” (Sớm gặp lại các bạn). Có thể thấy nghệ sĩ rất hào hứng, nóng lòng khi trở lại Việt Nam diễn lần hai.

Vì sao DPR IAN được yêu mến như vậy?

DPR IAN đích thị là “dân tổ phóng đổ tim em”, nghệ sĩ gốc Hàn ghi điểm bởi phong cách trình diễn quyến rũ, đầy năng lượng, visual ấn tượng và đậm chất điện ảnh.

Trước đó, hồi tháng 6 khi đến Việt Nam biểu diễn, DPR IAN ngay lập tức gây sốt và nhanh chóng trở thành “ông chồng quốc dân” được yêu mến tại Việt Nam, nên khi có thông tin anh diễn tại 8Wonder, fan đã lên kế hoạch lập kèo mua vé để đi “đu” ông chồng cho bằng được.

DPR Ian ghi điểm bởi phong cách trình diễn quyến rũ, đầy năng lượng, visual ấn tượng. Ảnh: FB DPR Ian dreamers

Sinh năm 1990 tại Úc, Âm nhạc của IAN đa dạng màu sắc, từ pop, EDM, RnB alternative, house, đến Britpop… Anh cũng đứng sau các MV độc đáo của nhiều nghệ sĩ K-pop lẫn chính mình như No Blueberries, Don't Go Insane, Peanut Butter & Tears, So I Danced, Limbo, Wake Me Up… gần nhất là MV Shoppe của IU.

Đạo diễn Blonde Nguyễn chia sẻ, ở đại nhạc hội 8Wonder, khán giả sẽ chứng kiến nhiều trải nghiệm độc đáo và văn hóa đa quốc gia. IAN với phức cảm xứ lạ và cảm giác đung đưa giữa các nền văn hóa cũng như trái tim nhiều ẩn ức, khác biệt của mình, sẽ góp thêm một sắc màu không trộn lẫn giữa dàn line up khắp năm châu ngay tại đại nhạc hội cháy nhất tháng 8 này.

8Wonder với sự đồng hành của đơn vị bảo trợ truyền thông - Chuyện của Hà Nội. Chuyện của Hà Nội là thương hiệu cộng đồng truyền cảm hứng hàng đầu về đời sống văn hóa Thủ đô, vừa lưu giữ những giá trị văn hiến, vừa lan tỏa những câu chuyện khơi dậy niềm tự hào và sự kết nối của người Việt cùng bạn bè quốc tế. Hiện tại, cộng đồng Chuyện của Hà Nội quy tụ hơn 5 triệu độc giả, kiến tạo một không gian nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện với nét cổ kính và tinh tế của Hà Nội.