Dự án đường Vành đai 3 TPHCM thi công xuyên Tết Dương lịch 2026

Sáng 2-1, ghi nhận của phóng viên báo SGGP tại công trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM cho thấy, nhiều công nhân, máy móc và phương tiện vẫn hối hả làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 TPHCM thi công xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tại đoạn tuyến qua xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục đường song hành. Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện mặt đường, kết nối với tuyến chính đã thông xe kỹ thuật, hình thành khung giao thông khép kín, hiện đại.

Các phương tiện thi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thi công xuyên kỳ nghỉ tết Dương lịch năm 2026

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1 đến 4-1-2026), tại dự án thành phần 3 của đường Vành đai 3 TPHCM, các nhà thầu vẫn duy trì các mũi thi công với khoảng 130 thiết bị, máy móc cùng gần 300 kỹ sư, công nhân, nhằm đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình.

Dự án thành phần 3, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, có chiều dài hơn 11km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Phước An, điểm cuối tại cầu Nhơn Trạch (xã Nhơn Trạch), với tổng mức đầu tư gần 2,6 ngàn tỷ đồng.

