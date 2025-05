Dự báo rủi ro cho di sản

Sau sự việc bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn bị hư hỏng do phá hoại, nỗi lo về việc bảo vệ an toàn cho các di sản khác được quan tâm, chú ý nhiều hơn. Trong số đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được nhắc đến khá nhiều do nơi đây đang lưu giữ các hiện vật quan trọng, trong đó có 82 tấm bia tiến sĩ, được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới.