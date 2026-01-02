Du lịch đánh thức vùng quê phía Đông TPHCM

Những cánh đồng, rừng cây, con suối, làng nghề, vườn hoa trái… đang dần trở thành “điểm hẹn mới” của du khách khi đến với phía Đông TPHCM. Du lịch nông thôn nay đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng và đánh thức vùng quê.

Vùng quê thay đổi

Suối Rao Ecolodge (xã Xuân Sơn, TPHCM) nằm trên triền đồi thoai thoải, nối liền với rừng phòng hộ Xuân Sơn xanh mướt. Ít ai hình dung được, gần 20 năm trước, khu vực này chỉ là một vùng đất hoang sơ sỏi đá, chỉ có đậu, bắp, khoai mì ngắn ngày được trồng theo mùa vụ.

Khu du lịch sinh thái Đồi Cừu - Bưng Riềng là điểm đến hấp dẫn du khách ở vùng thôn quê xã Xuyên Mộc, TPHCM.

Bà Lê Thị Nga, chủ nhân khu Suối Rao Ecolodge, cho biết: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ biến khu đất 5ha hoang sơ, sỏi đá ở Suối Rao của mình thành một vùng rừng đa dạng sinh học cho thỏa niềm đam mê. Đến nay khu vườn đã có hơn 1 triệu cây xanh các loại, biến khu đất hoang vu thành rừng sinh thái với đồi núi, cây rừng bản địa, cây thuốc, rau và hoa lá, chim muông… Sau khi có hệ sinh thái đa dạng, tôi hướng đến du lịch xanh”. Và hành trình du lịch xanh bắt đầu từ đó. Suối Rao Ecolodge có thêm 1 nhà hàng, 1 phòng trà và hàng chục căn villa diện tích từ 30-140m2 được làm hoàn toàn bằng vật liệu thân thiện với môi trường như: gạch nung tự nhiên, mái ngói, tre, gỗ… với kiến trúc nhà ba gian Bắc bộ, Trung bộ và cả nhà sàn Tây Nguyên.

Từ tháng 9-2024, Suối Rao Ecolodge được Viện Nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo doanh nghiệp (3AI) công nhận là điểm đến trung hòa carbon - Net Zero Station đầu tiên ở phía Đông thành phố. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tìm đến Suối Rao Ecolodge để tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên của vùng nông thôn. Anh Singh Sukhmandeep, du khách đến từ Hồng Công (Trung Quốc) cho biết sau 2 tuần nghỉ dưỡng tại Suối Rao Ecolodge: “Tôi thực sự đã rời xa phố thị ồn ào và tận hưởng không gian ở một vùng quê thanh bình của phía Đông TPHCM”.

Tương tự, những năm gần đây, nông dân đã biến những vùng trồng ca cao ở phía Đông TPHCM thành công viên, điểm đến trải nghiệm cho du khách. Công viên Binon Cacao nằm tại xã Châu Đức (TPHCM) có diện tích lên đến 46ha, giới thiệu vùng trồng và sản xuất ca cao, trở thành một điểm tham quan trải nghiệm, du lịch nông nghiệp độc đáo tại địa phương. Đến đây, du khách không chỉ nhìn ngắm phong cảnh mà còn được tham quan vườn ca cao trĩu quả, nếm thử vị chua chua ngọt ngọt của hạt ca cao tươi và được xem quy trình từ ươm trồng, thu hoạch, lên men, phơi sấy, tách vỏ… để ra được nhân hạt ca cao. Theo lãnh đạo xã Châu Đức, Binon Cacao là mô hình nông nghiệp sạch kết hợp du lịch. Đây có thể coi là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Cũng khai thác không gian yên bình ở nông thôn, mô hình du lịch sinh thái tại Tứ Phương Thất Đảo (phường Tam Long, TPHCM) hướng con người giao hòa cùng thiên nhiên để tìm ra những giá trị bền vững của cuộc sống. Khu du lịch (KDL) sinh thái Tứ Phương Thất Đảo hoàn thành năm 2016 trên diện tích 3ha. Sau nhiều lần cải tạo, KDL hiện có những công trình đậm nét miền quê dân dã; 3 mặt bao quanh là đồng lúa bạt ngàn, 1 mặt còn lại là vườn cây ăn trái, chuồng trại. Những chòi lá được xây dựng trên 7 hòn đảo nhân tạo hình chữ nhật, xung quanh đảo là hệ thống kênh rạch...

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã vùng nông thôn phía Đông TPHCM như: Xuân Sơn, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Sơn, các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm phát triển mạnh mẽ... Các mô hình này đã mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế, biến nhiều vùng thuần nông thành những điểm đến du lịch hấp dẫn; kết hợp sản xuất nông nghiệp và phục vụ du khách. Từ đó, kéo dài thời gian khách lưu trú, tăng chi tiêu và tăng thu nhập cho người dân địa phương…

Ông Trịnh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Binon Cacao (đơn vị đầu tư và quản lý Công viên Binon Cacao) cho biết, tháng 5-2019 Binon Cacao chính thức đưa vào khai thác. Mỗi năm, Binon Cacao thu hút hơn 10.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm, trong đó có nhiều du khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Mỹ… “Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương mở rộng khuôn viên, kết nối với các nông hộ trồng cây nông nghiệp, cây ăn trái quanh khu vực, đặc biệt là cây ca cao theo hướng hữu cơ bền vững để mở rộng không gian trải nghiệm nông nghiệp du lịch. Đồng thời, chúng tôi xây dựng chuỗi các sản phẩm sạch đạt chuẩn để phục vụ người dân và du khách thưởng thức, mua sắm ngay tại vườn”, ông Trịnh Văn Thành nói.

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, phía Đông thành phố có thiên nhiên và khí hậu ưu đãi, cùng với hàng chục km bờ biển là hệ thống hồ, sông, suối và những cánh đồng… Đây là điều kiện lý tưởng để địa phương đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ngành du lịch thành phố đang tập trung vào phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch cộng đồng ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, tùy vào vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của từng vùng sẽ có hướng phát triển khác nhau.

QUANG VŨ