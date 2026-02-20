Cà Mau không… xa lắm!

“Năm 2025 chúng tôi đón nhận nhiều niềm vui nhất từ trước đến nay, khi cùng lúc 3 dự án (đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai) đồng loạt khởi công. Những công trình trọng điểm quốc gia này sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn để vùng đất cực Nam Tổ quốc bứt phá phát triển. Rồi đây, Cà Mau sẽ không còn… xa lắm”, chỉ tay về hướng biển - nơi có cụm đảo Hòn Khoai nhô lên xa xa, ông Tám Đảnh ở xã Đất Mũi (Cà Mau) phấn khởi chia sẻ.

Mũi Cà Mau là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc

Đất Mũi chuyển mình

Cuối năm, khi gió chướng mang hơi lạnh từ biển thổi vào, người dân vùng Đất Mũi cảm nhận được mùa xuân mới đang đến gần. Những ngày này, không chỉ trên bờ mà dưới các con sông, ghe xuồng nhộn nhịp ngược xuôi chở hoa kiểng, hàng hóa chuẩn bị cung ứng thị trường tết. Bên trong những ngôi nhà ven kênh, rạch nằm len lỏi dưới những tán rừng đước xanh bạt ngàn, bà con hớn hở bàn tán về các công trình trọng điểm quốc gia đang được đầu tư trên địa bàn.

Chị Trương Ngọc Vẹn (xã Đất Mũi) chia sẻ: “Tôi có 3 công đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Biết rằng khi giải tỏa sẽ mất đi nguồn lợi lớn, nhưng vì sự phát triển lâu dài của quê hương, gia đình tôi đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng chỉ sau một tuần địa phương ra thông báo phương án bồi thường. Mong rằng có đường cao tốc, cuộc sống người dân vùng này sẽ khấm khá hơn, quê hương Đất Mũi sẽ đổi thay”. Cùng suy nghĩ như gia đình chị, đến đầu tháng 12-2025, đã có hơn 1.650 hộ dân, cá nhân và 6 tổ chức cũng bàn giao mặt bằng.

Ở những đoạn đã có đủ mặt bằng, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ghi nhận của PV Báo SGGP vào những ngày giữa tháng 12-2025, ở khu vực giao với đường Hồ Chí Minh, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng xe lu, xe ủi liên tục nối ca thi công ngày đêm. Cách dự án này không xa, Dự án đường kết nối đất liền ra đảo Hòn Khoai (cầu vượt biển dài 18km) và Dự án cảng Hòn Khoai cũng đang được các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Cảng Hòn Khoai được thiết kế tiếp nhận tàu 250.000 DWT, công suất khai thác 20 triệu tấn/năm. Khi hoàn thành, sẽ mở ra cửa ngõ giao thương quốc tế mới của Việt Nam.

Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đang được thi công

Định vị vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc

Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi Kiều Minh Tiếng chia sẻ, ở cực Nam Tổ quốc, việc đi lại khó khăn, do đó Cà Mau - vùng đất xa xôi, giao thông cách trở đã đi sâu vào tâm thức của nhiều người. Trong ca khúc Áo mới Cà Mau, nhạc sĩ Thanh Sơn từng viết “Nghe nói Cà Mau xa lắm/ Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam”. Nói vậy để thấy, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đất và người Cà Mau đã, đang và còn đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, hiện những khó khăn, “điểm nghẽn” từng bước được tháo gỡ, vượt qua. Ba dự án (đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường kết nối đất liền ra đảo Hòn Khoai và cảng biển Hòn Khoai) là ý chí quyết tâm để đưa vùng đất cực Nam Tổ quốc phát triển. Khi đưa vào khai thác, ba công trình trọng điểm này không chỉ giữ vị trí quốc phòng an ninh trọng yếu, mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cho biết, lâu nay, khi nhắc đến Cà Mau, người ta thường gọi đây là “tận cùng cực Nam Tổ quốc”, bởi vị trí địa lý đặc biệt: vùng đất cuối cùng của đất liền, nơi ba mặt giáp biển, mũi đất vươn ra giữa biển trời bao la, nơi kết thúc đường Hồ Chí Minh và cũng là điểm cuối trên bản đồ đất nước. Chính yếu tố “tận cùng” ấy khiến Cà Mau trong nhận thức chung đôi khi bị gắn với sự xa xôi, cách trở, thiếu kết nối. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ khác, chính vị trí địa lý này lại tạo cho Cà Mau lợi thế độc đáo: trở thành cửa ngõ mở ra biển Đông và vịnh Thái Lan, nằm trên trục giao thương quốc tế, là nơi khởi đầu của hành trình vươn ra biển lớn. Nghĩa là, thay vì chỉ coi Cà Mau là “tận cùng”, chúng ta phải coi đây là “điểm đầu”, nơi mở ra không gian phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong chuyến thăm, kiểm tra công tác tại đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau ngày 19-11-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần coi Cà Mau là mũi của con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn. Cà Mau phải có một động lực mới để vươn lên trở thành cực tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long, một trung tâm kinh tế biển quan trọng của quốc gia, nơi rẽ sóng ra khơi, đồng thời là lá chắn vững chắc bảo đảm an ninh, quốc phòng cho vùng biển Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

TẤN THÁI