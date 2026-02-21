TPHCM đón đoàn khách quốc tế đầu Xuân Bính Ngọ

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức Chương trình Họp mặt, chào mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đến với TPHCM trong năm Bính Ngọ 2026.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM… cùng 50 vị khách quốc tế đến từ Na uy, Australia, Nga... đang lưu trú tại các đơn vị thành viên của Saigontourist Group.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham dự lễ đón đoàn khách quốc tế, chiều 21-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là hoạt động thường niên mang tính chiến lược, khẳng định vị thế của Saigontourist Group và sức hút của du lịch thành phố đối với thị trường khách quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham dự lễ đón đoàn khách quốc tế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình bắt đầu bằng nghi thức đón tiếp nồng hậu tại Văn phòng Saigontourist Group. Tại đây, các vị khách quốc tế bất ngờ và thích thú khi được trao tặng những món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như chiếc khăn rằn Nam bộ và nón lá truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng nón lá đến du khách

Ngay sau lễ đón, đoàn khách quốc tế đã có chuyến tham quan trải nghiệm tại Đường hoa TPHCM - công trình văn hóa biểu tượng của TPHCM mỗi dịp tết đến, xuân về.

Đoàn khách quốc tế tham quan đường hoa, chiều 21-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dưới sự dẫn dắt chuyên nghiệp của đội ngũ hướng dẫn viên Saigontourist Group, các du khách đã được tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, thưởng lãm các đại cảnh, tiểu cảnh độc đáo, những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi rực rỡ tại đường hoa và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu năm mới.

Chia sẻ tại buổi tiếp đón, bà Ryan Tracy Robin, du khách đến từ Australia cho biết, bà cảm thấy rất vui, ấm áp khi cùng gia đình vui chơi tại TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

"Nhân dịp sinh nhật tròn 60 tuổi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhiều người chung vui, chúc mừng tại một đất nước phương xa đầy ấm áp, mến khách", bà Ryan Tracy Robin cho hay.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tặng nón lá đến du khách quốc tế, chiều 21-2

Ông Lucas VanderVoss, đại diện đoàn khách đến từ Na Uy cũng vui mừng nói rằng đã cùng bạn bè, gia đình đi du lịch 14 ngày, từ Hạ Long đến với các tỉnh khu vực miền Nam. Ông cảm thấy thật vui vì nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đơn vị tổ chức tour cũng như sự hiếu khách của Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, sự hiện diện của những vị khách quốc tế ngay trong những ngày đầu xuân không chỉ là niềm vinh dự của Saigontourist Group mà còn là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn mạnh mẽ của du lịch TPHCM trên bản đồ thế giới.

Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, chiều 21-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với Saigontourist Group, đây không đơn thuần là một buổi gặp mặt, mà còn là lời khẳng định về tâm thế sẵn sàng, bứt phá cho một năm 2026 đầy thành công. "Chúng tôi xem đây là vận may đầu năm, khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, góp phần đưa du lịch thành phố khẳng định vị thế điểm đến thân thiện, bản sắc và hiện đại", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh.

Nghệ sĩ trình bày các tiết mục âm nhạc truyền thống tiếp đón du khách. Ảnh: THI HỒNG

Tại buổi tiếp đón, điểm nhấn của chương trình là nghi thức khai tiệc nhẹ đầu xuân. Lãnh đạo thành phố cùng đại diện Saigontourist Group và các vị khách quốc tế đã cùng nhau thực hiện nghi thức cắt dưa hấu đỏ, bánh chưng, bánh tét – những món ăn biểu tượng cho sự may mắn, sung túc của người Việt trong ngày Tết cổ truyền.

Trong không gian ấm cúng tại Văn phòng Saigontourist Group, các du khách vừa thưởng thức ẩm thực tinh tế, vừa đắm mình trong những giai điệu nhạc dân tộc nhẹ nhàng, tạo nên một sự giao thoa văn hóa ấn tượng và đầy xúc cảm.

THI HỒNG