Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngư dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp trúng đậm cá cơm, nhiều tàu thu về từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng sau chuyến biển đầu năm.

Clip: Ngư dân Quảng Ngãi bội thu cá cơm đầu năm mới. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Những ngày đầu xuân, không khí tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê) rộn ràng hơn khi hàng loạt tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy ắp cá cơm.

Với ngư dân, chuyến ra khơi đầu năm không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh mà còn là “lấy lộc biển”, cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân Quảng Ngãi được mùa cá cơm vào mùng 6 Tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Huỳnh Văn Trọng, chủ tàu QNg-96727 TS (xã Tịnh Khê) cho biết, tàu xuất bến từ chiều hôm trước, đánh bắt tại ngư trường cách bờ khoảng 15–20 hải lý.

Sau một đêm vươn khơi, tàu thu được khoảng 11 tấn cá cơm than.

“Đầu năm mà trúng đậm thế này là tín hiệu rất vui, ngư dân ai cũng phấn khởi”, ông Trọng chia sẻ.

Liên tiếp các tàu cá nối đuôi nhau cập cảng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tàu cá thu trên 10 tấn cá cơm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tương tự, ngư dân Nguyễn Minh Luân, tàu QNg-11117 TS (xã Tịnh Khê), vừa cập cảng với hơn 10 tấn cá cơm.

Mỗi tàu có từ 9–12 lao động, bình quân mỗi ngư dân thu nhập 3–4 triệu đồng/chuyến biển. Lộc biển đầu năm với các ngư dân vì thế càng thêm trọn vẹn.

Đưa cá cơm lên bến. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo bà Phạm Thị Thanh Minh, thương lái thu mua tại cảng, giá cá cơm năm nay tăng mạnh. Cá cơm làm mắm dao động 19.000–20.000 đồng/kg; cá cơm tươi từ 40.000–50.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ giá cao và sản lượng lớn, nhiều tàu cá thu về hơn 100 triệu đồng sau chuyến biển.

Nhiều phụ nữ xã Tịnh Khê có thêm nguồn thu nhập đầu năm từ việc làm thuê phân loại cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cá cơm than được xuất bán cho thương lái đặt trước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mua bán diễn ra ngay trên cảng cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xe tải chở cá cơm đã đến. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngư dân xem đây là lộc biển đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Được mùa cá cơm, khu vực cảng cá nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhiều nghề phụ như bốc vác, phân loại, vận chuyển cũng có thêm việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Đặc biệt, phụ nữ làng biển Tịnh Khê tất bật thu mua cá cơm về muối mắm, phân phối cho các chợ, cửa hàng ở Quảng Ngãi, thu nhập từ 400.000-500.000 đồng/ ngày.

NGUYỄN TRANG