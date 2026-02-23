Ngư dân Khánh Hòa hứng khởi đón chuyến biển đầu xuân

Ngư dân đưa cá ngừ đại dương từ hầm tàu lên cảng bán cho thương lái. Ảnh: HIẾU GIANG

Với ngư dân, chuyến ra khơi đầu năm không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh mà còn “lấy lộc biển”, cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió. Ông Huỳnh Văn Tiến, ngư dân ngụ phường Nam Nha Trang, vừa trở về sau chuyến biển, cho biết, niềm vui của chủ tàu và bạn thuyền được nhân lên khi tàu cập cảng an toàn, sản lượng khai thác khá. Đúng dịp đầu năm, giá cá cũng nhích lên, giúp bà con ngư dân thêm phấn khởi.

Ngư dân vui mừng khi chuyến biển xuyên tết đánh được nhiều cá lớn bán được giá. Ảnh: HIẾU GIANG

Những ngày này, lực lượng chức năng tăng cường hiện diện tại cảng và trên biển, đồng hành cùng ngư dân trong hành trình kéo dài từ năm cũ sang năm mới. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định khai thác được thực hiện thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ, cho biết trong chuyến biển xuyên tết có 68 tàu câu cá ngừ ra ngư trường, dự kiến khoảng 7 ngày nữa các tàu sẽ trở về cảng.

Để tạo thuận lợi cho ngư dân xuất, nhập cảng và lên cá, cảng Hòn Rớ bố trí trực 24/24 giờ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định. Các dịch vụ hậu cần nghề cá như nước ngọt, xăng dầu, đá lạnh cũng được sắp xếp hợp lý, giúp ngư dân tiếp cận thuận tiện nhất.

Chủ tàu mua nhu yếu phẩm, đá lạnh để tiếp tục vươn khơi bám biển. Ảnh: HIẾU GIANG

Ngư dân Khánh Hòa 'đi khai, về trình', nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' IUU. Ảnh: HIẾU GIANG

Những năm qua, ngư dân Khánh Hòa luôn chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kỳ vọng ngành thủy sản sớm gỡ được “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa, cho biết toàn tỉnh hiện có 5.125 tàu cá, cho thấy quy mô đội tàu lớn và yêu cầu quản lý chặt chẽ. Trong đó, có 2.666 tàu dài từ 6 đến dưới 12m, 973 tàu từ 12 đến dưới 15m và 1.486 tàu từ 15m trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Toàn bộ tàu cá đã đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống Vnfishbase; tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt 100%, chấm dứt tình trạng tàu cá “3 không” hoạt động ngoài tầm kiểm soát.

HIẾU GIANG