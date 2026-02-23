Rộn ràng đơn hàng xuất khẩu khai xuân

Ngay từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu đã nhanh chóng vào guồng sản xuất, giao hàng liên tục sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Australia… Không chỉ “lấy đà” cho cả năm, các đơn hàng khai xuân còn cho thấy tín hiệu phục hồi nhu cầu, sự dịch chuyển đơn hàng toàn cầu và nỗ lực vươn xa của DN Việt.

Vào guồng sản xuất sớm

Bước sang năm mới, không khí sản xuất tại nhiều DN diễn ra sôi động hơn thường lệ. Tại Công ty Secoin, các đơn hàng được khởi động ngay từ đầu năm, chủ yếu đến từ những thị trường truyền thống như Mỹ, Australia, châu Âu. Theo bà Võ Thị Liên Hương, Tổng giám đốc Công ty Secoin, đây đều là các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng, thiết kế và tiêu chí phát triển bền vững, do đó việc đơn hàng đến sớm cho thấy mức độ tin cậy của đối tác quốc tế đối với sản phẩm gạch nghệ thuật của DN.

Không khí sản xuất khẩn trương đầu năm cũng ghi nhận rõ ở nhóm DN thực phẩm và thủy sản. Ông Đào Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tứ Hải, cho hay, ngay trong tháng đầu năm, DN đã hoàn thành xuất khẩu 15 đơn hàng thủy sản với tổng giá trị hơn 1,74 triệu USD, thị trường chủ lực vẫn là Nhật Bản, mặt hàng chủ yếu là cá các loại. Việc đơn hàng được ký sớm giúp DN chủ động kế hoạch nguyên liệu và chế biến, giảm áp lực chi phí và tiến độ trong những tháng cao điểm. Năm nay, DN đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khoảng 12 triệu USD, tăng 30% so với năm trước, trên cơ sở tiếp tục giữ chuẩn chất lượng và tiêu chí kỹ thuật của thị trường Nhật Bản.

Công nhân Công ty TNHH Tứ Hải (phường Phước Thắng, TPHCM) chế biến thủy sản xuất khẩu

Chỉ trong những ngày đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Công ty cổ phần Phúc Sinh đã đạt khoảng 46 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 25-30 triệu USD cùng kỳ năm trước. Các nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, dừa, quế tiếp tục duy trì đơn hàng ổn định tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh các thị trường, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), ngày càng siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, DN đã đầu tư dài hạn cho chế biến sâu, quản trị và hệ thống sản xuất để giữ đơn hàng, tạo nền tảng tăng trưởng thực chất cho năm 2026.

Về nhóm công nghiệp hỗ trợ, ông Hoàng Trung Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến, cho rằng, năm 2026 mở ra nhiều tín hiệu tích cực khi nhu cầu bao bì carton phục vụ các ngành điện tử, dệt may, da giày, nông thủy sản và đồ gỗ tiếp tục tăng. Ngay từ đầu năm 2026, công ty đã có đơn hàng từ các khách hàng chiến lược, và chủ động duy trì sản xuất xuyên tết để đáp ứng tiến độ giao hàng.

Cơ hội phát triển dài hạn

Thực tế cho thấy, các đơn hàng đầu năm 2026 phân bổ khá đa dạng ở nhiều nhóm sản phẩm, phản ánh xu hướng thị trường ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng thực, khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chí phát triển bền vững. Bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất- Thương mại Mebifarm, thông tin, DN đã nhận được các đơn hàng khai xuân. Nhịp sản xuất được duy trì liên tục tạo điều kiện để DN chủ động kế hoạch nguyên liệu, nhân sự và logistics; đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng đối với những đơn vị sản xuất bài bản, minh bạch và giữ chuẩn chất lượng.

Đáng chú ý, nhiều DN cho rằng, tăng trưởng năm 2026 không được quyết định bởi số lượng hợp đồng ký sớm, mà bởi độ sâu năng lực nội tại của DN. Khi các nhà mua hàng ngày càng chọn lọc, ưu tiên đối tác có giá trị sản phẩm rõ ràng, khả năng thực thi kỷ luật và cam kết dài hạn, việc đầu tư cho chất lượng ổn định và tiêu chuẩn bền vững trở thành điều kiện then chốt. Đây không chỉ là cách giữ chân khách hàng hiện hữu, mà còn mở ra cơ hội tham gia các dự án quốc tế có yêu cầu cao hơn.

Ở góc độ khác, khả năng giữ đơn hàng và mở rộng thị trường còn phụ thuộc lớn vào nền tảng khoa học - công nghệ và kiểm soát chất lượng từ gốc. Việc chủ động vùng nguyên liệu, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong quản trị, sản xuất giúp DN đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về nguồn gốc, hàm lượng, hiệu quả sử dụng. Cùng với đó, chuyển đổi số được xem là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian phản hồi và duy trì kỷ luật giao hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng phân mảnh.

Ông Đào Quốc Tuấn cho rằng, đơn hàng ký sớm với đối tác Nhật Bản đã tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng khoảng 30% trong năm, nhưng cũng đòi hỏi khả năng tổ chức sản xuất và bảo đảm nguồn nhân lực lành nghề để đáp ứng tiến độ, chất lượng cũng như tiêu chuẩn ổn định trong suốt “vòng đời” đơn hàng.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, nhận xét, thị trường xuất khẩu năm 2026 đang mở ra chu kỳ tăng trưởng rõ nét. Đơn hàng đến sớm đã đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị, chất lượng và kỷ luật giao hàng. DN chuẩn bị tốt về nguyên liệu, nhân lực, công nghệ và chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế trong việc nắm bắt cơ hội thị trường.

ÁI VÂN - THÀNH HUY