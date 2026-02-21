Đón hơn 1,34 triệu lượt khách, du lịch Hà Nội “bùng nổ” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 21-2, báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Thủ đô ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục.

Đón 1,34 triệu lượt khách, du lịch Hà Nội “bùng nổ” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố ước đón hơn 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay trong các kỳ nghỉ tết. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%.

Trong cơ cấu khách, lượng khách quốc tế ước đạt 217.000 lượt, tăng mạnh 55%; khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường quốc tế có lượng khách lớn nhất đến Hà Nội dịp này gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Philippines và Australia. Những con số trên cho thấy Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước trong dịp tết.

Chính sách kích cầu được triển khai đồng bộ. TP Hà Nội miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng từ ngày 4 đến mùng 6 tháng Giêng (20 đến 22-2). Chính sách này góp phần tạo không khí du xuân sôi động, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ người dân và du khách. Nhiều điểm tham quan ghi nhận cảnh đông kín du khách trong các ngày cao điểm.

Không chỉ tăng về số lượng, trải nghiệm của du khách quốc tế tại Hà Nội dịp tết cũng để lại nhiều ấn tượng. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long..., nhiều gia đình nước ngoài thích thú xin chữ đầu xuân, chụp ảnh bên cành đào, tham gia múa lân và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026

Các hoạt động gói bánh chưng, thưởng trà, xem múa rối nước hay ca trù giúp du khách hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa tết Việt. Nhiều người chia sẻ sự bất ngờ trước không khí lễ hội rộn ràng nhưng vẫn giữ được nét trang trọng, ấm cúng đặc trưng của Hà Nội.

Ở lĩnh vực lưu trú, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 66,8%. Phân khúc khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Nhiều cơ sở lưu trú chủ động trang hoàng không gian tết truyền thống, triển khai các gói ưu đãi và dịch vụ trải nghiệm văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Nhiều lễ hội truyền thống cũng đẩy mạnh chuyển đổi số. Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 lần đầu vận hành mô hình “Không gian Di tích - Lễ hội truyền thống số”. Tại chùa Hương, bên cạnh bán vé điện tử và kiểm soát QR Code, ban tổ chức còn lắp đặt camera AI để bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi lần đầu đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Họ ấn tượng với không khí rộn ràng khắp phố phường, sắc đào, sắc quất tràn ngập không gian và những lời chúc năm mới ấm áp. Việc được tham gia gói bánh chưng, xin chữ đầu xuân, xem múa lân hay thưởng thức mâm cỗ truyền thống giúp họ hiểu rõ hơn về giá trị gia đình và tinh thần sum vầy của người Việt. Với nhiều người, tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là trải nghiệm văn hóa sâu sắc, để lại ký ức khó quên trong hành trình khám phá Việt Nam.

VĨNH XUÂN