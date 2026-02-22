TPHCM đón 4,32 triệu lượt khách, doanh thu vượt 12.150 tỷ đồng

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14 đến 22-2), các điểm du lịch tại TPHCM đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với năm ngoái; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Dòng khách xếp hàng làm thủ tục vào cổng tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Theo Sở Du lịch TPHCM, thị trường nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Du khách ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và kết nối thuận tiện.

TPHCM nổi bật với xu hướng du lịch đô thị, vui chơi – tham quan – trải nghiệm tết nội đô.

Các không gian như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam, Vincom Đồng Khởi thu hút đông khách mua sắm, trải nghiệm ẩm thực, tham gia sự kiện.

Đoàn khách quốc tế do Lữ hành Saigontourist tiếp đón tham quan đ ường hoa Nguyễn Huệ chiều 21-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một số điểm văn hóa – lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi… duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.

Các khu vui chơi – giải trí như Công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng trong dịp Tết Bính Ngọ.

Khách quốc tế tham quan Khu di tích lịch sử địa đạo C﻿ủ Chi

Thị trường inbound (khách quốc tế vào Việt Nam) tăng mạnh ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực, tour ngắn 1-2 ngày.

Khách tập trung từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Úc; ưu tiên sản phẩm “Tết Việt trong lòng đô thị”, kết hợp mua sắm và trải nghiệm sự kiện.

Du khách tấp nập tham quan Suối Tiên những ngày Tết Bính Ngọ

Nắm bắt xu hướng, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh sản phẩm linh hoạt, cá nhân hóa.

Saigontourist cung cấp nhiều tour trong nước dịp Tết Bính Ngọ, tập trung các điểm đến nổi tiếng. Các tour ngắn ngày, tour địa phương như “Tây ăn Tết ta” tại TPHCM, khai thác trải nghiệm Tết Nguyên đán ngay trong lòng đô thị.

Khách vui chơi, tham quan tại Thảo Cầm viên Sài Gòn

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, đánh giá, năm qua, TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đã làm tốt công tác quảng bá du lịch ra thế giới, nâng cao vị thế điểm đến trên bản đồ khu vực.

Theo ông, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, câu chuyện không còn là cạnh tranh giữa các địa phương hay doanh nghiệp trong nước mà là cạnh tranh giữa các quốc gia và điểm đến trong khu vực.

Muốn thu hút và giữ chân dòng khách quốc tế, đặc biệt phân khúc chi tiêu cao, cần chiến lược dài hạn, sản phẩm chuyên biệt và hạ tầng tương xứng.

Lữ hành Saigontourist đón đoàn khách tàu biển quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM) cuối năm 2025

Saigontourist xác định thế mạnh ở các thị trường mục tiêu, nhất là khách tàu biển. Doanh nghiệp thường xuyên tham gia các sự kiện chuyên đề về du lịch tàu biển, đón nhiều đoàn khách quốc tế quy mô lớn cập cảng, qua đó mở rộng chuỗi dịch vụ tham quan, mua sắm, ẩm thực tại điểm đến.

Trong chiến lược sắp tới, Saigontourist sẽ đầu tư các sản phẩm mới, chuyên biệt tại đặc khu Côn Đảo, hướng đến phân khúc cao cấp, khai thác chiều sâu giá trị lịch sử – tâm linh – sinh thái.

Ông Nguyễn Thành Lưu cũng đề xuất TPHCM và các địa phương ven biển cần nghiên cứu, đầu tư cảng chuyên dụng phục vụ du lịch tàu biển.

Đoàn khách Ba Lan chờ xin chữ ông đồ, trải nghiệm tour "Người Tây ăn Tết miền Tây" do Lữ hành Vietluxtour thực hiện

Cùng với đó, Vietravel tung ra hơn 180 tour Tết 2026 trong nước, nổi bật là city tour TPHCM bằng xe buýt 2 tầng và du thuyền đường sông.

Vietravel tổ chức lễ chào đón đoàn khách khởi hành du xuân Bính Ngọ vào mùng 1 Tết tại TPHCM

Lữ hành Vietluxtour tiếp tục phát triển sản phẩm văn hóa chuyên sâu; nhiều doanh nghiệp như BenThanh Tourist, TST Tourist, Du lịch Việt… triển khai tour nghỉ dưỡng, tour văn hóa – lịch sử, city tour nhóm nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

THI HỒNG