Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8-2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-2, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ nhưng vẫn khép lại một tuần giao dịch tích cực.

Tâm lý thị trường đang bị chi phối mạnh mẽ bởi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang lên mức báo động mới.

Mặc dù chịu áp lực chốt lời nhẹ vào phiên cuối tuần, cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8-2025.

Cụ thể, chốt phiên 20-2, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 4-2026 giảm nhẹ 0,1% xuống mức 71,61 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 0,1% xuống chốt tại mức 66,13 USD/thùng.

Tuy nhiên, xét trên bình diện cả tuần, thị trường năng lượng đã có cú bứt phá ngoạn mục. Giá dầu Brent đã tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần trầm lắng và hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất trong nhiều tháng qua.

Sự phục hồi này đã đảo ngược hoàn toàn đà giảm hồi đầu tuần, khi hy vọng về các cuộc đàm phán hạt nhân tan vỡ.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu tuần qua là những phát ngôn cứng rắn từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19-2 đã cảnh báo rằng "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân trong vòng 10 đến 15 ngày tới. Iran cũng đã tạm thời phong tỏa eo biển Hormuz để phục vụ các cuộc diễn tập quân sự.

Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, nên bất kỳ cuộc xung đột nào tại khu vực này cũng có nguy cơ thắt chặt nguồn cung dầu thô ra thị trường thế giới và đẩy giá "vàng đen" lên cao.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank cho biết thị trường đang trong trạng thái "chờ đợi và quan sát" một kết quả rõ ràng: hoặc hai bên đạt được thỏa thuận, hoặc xung đột bùng nổ. Theo phân tích của ngân hàng này, các nhà giao dịch đã tăng cường mua quyền chọn mua đối với dầu Brent với niềm tin rằng giá loại dầu này sẽ tiếp tục leo thang.

Dù vậy, bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Phillip Nova lưu ý rằng trong khi sự tập trung đang dồn vào các căng thẳng địa chính trị, giới đầu tư vẫn phân vân liệu sự gián đoạn nguồn cung thực tế có diễn ra hay không.

Ngân hàng Citi hiện đưa ra kịch bản giá dầu Brent có thể đạt 70-75 USD/thùng nếu rủi ro kéo dài, nhưng cho rằng Eo biển Hormuz sẽ không bị phong tỏa hoàn toàn.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20-2 đã ra phán quyết bác bỏ quyền hạn của ông Trump trong việc sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các mức thuế quan khác nhau lên các đối tác thương mại. Giới giao dịch đang thận trọng theo dõi xem phán quyết này sẽ tác động thế nào đến thị trường hàng hóa trong thời gian tới.

Bất chấp đà tăng ngắn hạn do rủi ro xung đột, bức tranh thị trường dài hạn vẫn cho thấy những dấu hiệu dư thừa nguồn cung. Các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan cảnh báo tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ xuất hiện từ nửa cuối năm 2025 vẫn tiếp diễn trong tháng 1-2026 và có khả năng sẽ kéo dài.

Trong khi đó, thị trường đang đồn đoán về khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) sẽ bắt đầu tăng sản lượng trở lại từ tháng 4 tới.

JP Morgan dự báo thị trường sẽ đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể vào cuối năm 2026 và cần phải cắt giảm sản lượng tới 2 triệu thùng/ngày để ngăn chặn các kho dự trữ tăng quá mức vào năm 2027.

Theo TTXVN