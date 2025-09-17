Đức: Đẩy mạnh triệt phá các nhóm vũ trang cực hữu

Theo hãng thông tấn Anadolu, lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát liên bang Đức đã triển khai chiến dịch khám xét quy mô lớn tại 14 địa điểm, bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ nhiều loại vũ khí, tiền mặt cũng như các vật dụng có thể dùng để điều chế thuốc nổ.

Cảnh sát Đức trong một cuộc truy quét các đối tượng cực hữu tháng 7-2025. Ảnh: DPA

Các đối tượng trong độ tuổi từ 32 đến 57 bị tình nghi thành lập một nhóm vũ trang cực hữu. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này đang tìm mua súng tự động cũng như các loại vũ khí quân dụng khác.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự gia tăng của chủ nghĩa cực hữu ở Đức. Thời gian qua, Chính phủ Đức đã nỗ lực chống lại tình trạng bạo lực có động cơ chính trị và tàng trữ vũ khí trái phép trong các nhóm cực đoan.

Số liệu chính thức cho thấy những phần tử tân phát xít và cực hữu đã gây ra 42.788 vụ phạm tội tại Đức vào năm ngoái, con số cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Những phần tử này đã thực hiện 1.488 vụ tấn công bạo lực nhằm vào người di cư, người tị nạn hoặc đối thủ chính trị, tăng 17% so với năm trước; khiến ít nhất 1.068 người bị thương.

