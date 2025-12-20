Ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại tàu điện ngầm ở Đài Loan (Trung Quốc)

Ít nhất 3 người thiệt mạng, 9 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao kèm bom khói tại hệ thống tàu điện ngầm ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào chiều 19-12.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: CNA

Theo hãng tin Đài Loan Central News Agency, nghi phạm 27 tuổi đã kích hoạt nhiều bom khói tại ga trung tâm Đài Bắc, sau đó di chuyển qua khu mua sắm ngầm và tiếp tục tấn công người đi đường bằng dao khi chạy về khu vực ga Zhongshan, cách đó khoảng 800 m. Nghi phạm được xác định là Chang Wen, người Đài Loan.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 17 giờ 20 phút, đúng thời điểm dòng người đổ về các nhà ga đông nhất trong ngày. Nhân chứng cho hay nghi phạm mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, mang theo bom khói, bom xăng tự chế và dao dài. Nghi phạm sử dụng bom khói bao trùm lối ra ga. Ngoài các nạn nhân bị đâm, nhiều người khác bị thương do ngạt khói hoặc giẫm đạp trong lúc hoảng loạn tháo chạy.

Theo truyền thông địa phương, sau khi gây án tại khu vực ga Zhongshan, nghi phạm chạy vào một trung tâm thương mại gần đó. Khi cảnh sát phong tỏa và bao vây tòa nhà, nghi phạm đã rơi từ trên cao xuống và tử vong không lâu sau khi được đưa tới bệnh viện. Nhà chức trách cho biết cái chết của nghi phạm đang được điều tra theo quy trình pháp y.

Nghi phạm vụ tấn công. Ảnh: TVBS

Cảnh sát Đài Bắc xác nhận nghi phạm từng có tiền án và đang bị truy nã trong một vụ việc trước đó. Tuy nhiên, chưa rõ động cơ của vụ tấn công lần này. Lực lượng chức năng đã khám xét nơi lưu trú của nghi phạm và thu giữ thêm vật dụng liên quan.

Trước diễn biến nghiêm trọng, chính quyền Đài Loan đã ra lệnh tăng cường an ninh tại toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm, nhà ga đường sắt và sân bay.

HUY QUỐC