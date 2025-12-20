Mỹ không kích trả đũa IS hàng loạt mục tiêu tại Syria

Ngày 19-12, Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Syria, được cho là có liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhằm trả đũa vụ tấn công trước đó khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Mỹ ném bom một mục tiêu ở Syria. Ảnh: BQP Mỹ

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang tiến hành “trả đũa rất nặng nề” đối với “các phần tử khủng bố” chịu trách nhiệm cho vụ tấn công sát hại 2 binh sĩ Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ, khoảng 70 mục tiêu đã bị đánh trúng trong chiến dịch mang tên Hawkeye Strike. Tên chiến dịch được đặt theo biệt danh của bang Iowa – quê hương của 2 binh sĩ thiệt mạng. Đây là những mục tiêu mà quân đội Mỹ xác định có liên quan IS, bao gồm cơ sở hạ tầng và kho vũ khí trên khắp lãnh thổ Syria.

Hệ thống pháo HIMRAS của Mỹ tấn công Syria. Ảnh: BQP Mỹ

Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố tái khẳng định cam kết của Damascus về cuộc đấu tranh chống IS và mở rộng các hoạt động quân sự tấn công tổ chức khủng bố này.

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh đây không phải sự khởi đầu của một cuộc chiến mới, mà là hành động nhằm bảo vệ người Mỹ.

Theo một quan chức Mỹ, sau vụ tấn công ngày 13-12 khiến 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch dân sự thiệt mạng, lực lượng Mỹ cùng các đối tác đã tiến hành 10 chiến dịch riêng lẻ, khiến khoảng 23 đối tượng bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Những chiến dịch này cũng thu thập được dữ liệu tình báo từ các thiết bị điện tử, góp phần xác định mục tiêu cho đợt không kích quy mô lớn lần này.

Quân đội Mỹ hiện duy trì khoảng 1.000 binh sĩ đồn trú tại quốc gia Trung Đông.

KHÁNH MINH