Tổng thống Nga khẳng định lập trường đàm phán xung đột Ukraine

Chính sách đối ngoại

Đề cập về triển vọng đàm phán với Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột bằng những biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc mà ông đã nêu ra hồi tháng 6-2024. Đồng thời, nhấn mạnh rằng Nga muốn xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra xung đột Ukraine để chuyện đó không tái diễn. Nga đang nỗ lực giải quyết tất cả những vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa nhận thấy Ukraine thực sự sẵn sàng cho một cuộc đàm phán hòa bình và nhấn mạnh lực lượng của Moscow đang có nhiều bước tiến trên thực địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chương trình tổng kết năm 2025. Ảnh: SPUTNIK

Về đối ngoại, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi những nỗ lực nghiêm túc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cũng khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người bạn đáng tin cậy. Ngược lại, Tổng thống Vladimir Putin cũng chỉ trích kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. Tổng thống Nga cũng chỉ ra mối quan ngại của Moscow khi Tổ chức NATO chuyển cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới nước này. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng việc thiết lập hệ thống an ninh mới ở châu Âu là rất cần thiết và hệ thống này không nên đặt bất kỳ ai vào tình thế khó khăn.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga và phương Tây đều sẽ hưởng lợi nếu nối lại hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Moscow sẵn sàng làm việc với Mỹ và châu Âu nếu lợi ích an ninh của Moscow được tôn trọng và các cam kết an ninh được tuân thủ.

Năm 2025 là lần thứ 4 Tổng thống Vladimir Putin kết hợp 2 hình thức Đường dây trực tiếp và Họp báo lớn trong chương trình. Theo thông báo của ban tổ chức, trung bình cứ 3 giây có một câu hỏi được gửi đến trung tâm tiếp nhận và trên 2,1 triệu câu hỏi được gửi đến Tổng thống.

Kinh tế ổn định

Tổng thống Vladimir Putin chia sẻ, nền kinh tế Nga ổn định. Tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2025 sẽ đạt 1% và đạt 9,7% nếu tính 3 năm trở lại đây, cao hơn đáng kể so với châu Âu. Đến cuối năm nay, tỷ lệ lạm phát có thể giảm xuống dưới 6%, khoảng 5,7%-5,8%. Thâm hụt ngân sách liên bang của Nga sẽ ở mức 2,6% trong năm nay. Đến năm 2026, con số này sẽ giảm còn 1,6%, và trong 3 năm tiếp theo không nên vượt quá 1,5%. Đây là một con số tốt nếu xét đến mức nợ công thấp của đất nước. Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng trung ương nước này cũng đang tăng lên, hiện ở mức 741,5 tỷ USD.

Trả lời câu hỏi của một số đại diện giới trí thức ở những vùng xa, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ chân chuyên gia trẻ tại những nơi này. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phải phát triển một hệ thống nghiên cứu khoa học, các phòng thí nghiệm chuyên dụng, để những nhà khoa học trẻ có thể cống hiến tài năng của mình cho đất nước. Ngoài ra phải có các điều kiện khác như nhà ở, mức lương phù hợp và triển vọng nghiên cứu dài hạn tại những địa phương đó. Đây là điều kiện quan trọng nhất để giữ chân các nhà khoa học trẻ.

THANH HẰNG