Đức: Bùng nổ điện Mặt trời lắp ở ban công

Giá thành giảm mạnh, công nghệ cải tiến và chính sách hỗ trợ tốt đã thúc đẩy sự bùng nổ của các hệ thống điện Mặt trời cỡ nhỏ lắp đặt tại ban công ở Đức. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, Đức đang chứng kiến bước tiến rõ rệt của năng lượng tái tạo ngay ở cấp độ hộ gia đình.

Theo truyền hình Đức DW, hơn 1 triệu bộ điện Mặt trời đã được lắp trong vòng 3 năm qua. Các tấm pin năng lượng Mặt trời (module) thường có diện tích khoảng 2m2/tấm, một hệ thống mini có thể gồm tối đa 4 module, dễ dàng lắp đặt tại ban công, sân thượng hoặc mặt tiền căn hộ. Về nguyên lý, các module hoạt động an toàn tương tự các thiết bị điện gia dụng, nhưng theo chiều ngược lại: điện năng tạo ra từ module sẽ đi qua bộ biến tần, sau đó được đưa vào lưới điện nội bộ của căn hộ thông qua ổ cắm.

Điện Mặt trời lắp ở ban công ngày càng phổ biến ở Đức. Ảnh: IMAGO

Ngày càng nhiều hệ thống được tích hợp pin lưu trữ, cho phép người dùng tích trữ lượng điện dư thừa để sử dụng sau, thay vì phải tiêu thụ ngay lập tức. Giá pin Mặt trời và pin lưu trữ giảm đều tại Đức nói riêng và trên thế giới nói chung, được coi là một trong những câu chuyện thành công lớn của nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Nhờ đó, năng lượng tái tạo đã lần đầu tiên vượt qua than đá để trở thành nguồn điện lớn nhất toàn cầu vào năm 2025.

Tại Đức, giá các hệ thống điện Mặt trời lắp đặt ở ban công đã giảm một nửa trong vòng 2 năm qua. Những bộ nhỏ hiện có giá từ khoảng 200EUR, trong khi các hệ thống lớn hơn, kèm pin lưu trữ, có giá dưới 1.000EUR. Điện sản xuất từ các hệ thống này có chi phí chưa đến một nửa so với điện mua từ lưới. Theo Đại học Khoa học ứng dụng Berlin (HTW), khoản đầu tư này thường hoàn vốn trong vòng 4-7 năm. Sau thời gian đó, lượng điện mà hộ gia đình tự sản xuất gần như miễn phí. Các module có thể hoạt động trên 30 năm, còn pin lưu trữ có tuổi thọ ước tính từ 10-15 năm.

Giáo sư Volker Quaschning, chuyên gia về hệ thống năng lượng tái tạo tại HTW, cho biết, với 4 module và pin lưu trữ, khoảng một nửa nhu cầu điện của hộ gia đình 2 người tại Trung Âu có thể được đáp ứng. Còn theo ông David Breuer, Giám đốc điều hành Công ty Yuma, doanh nghiệp Đức chuyên kinh doanh các thiết bị điện Mặt trời, phần lớn các sản phẩm loại này hiện vẫn được tiêu thụ tại Đức, bỏ xa các thị trường còn lại trên thế giới.

Dù nhiều khu vực nắng nhiều hơn có tiềm năng phát điện lớn hơn, song tại Đức, sự kết hợp giữa giá giảm, công nghệ cải tiến và hỗ trợ chính sách đã tạo nên “cơn sốt điện Mặt trời ban công”. Từ năm 2023, các hệ thống điện mặt trời tư nhân được miễn thuế VAT. Từ mùa thu năm 2024, người thuê nhà và chủ căn hộ được phép tự lắp đặt module điện Mặt trời trên ban công. Tại hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), các thiết bị có công suất module lên tới 2.000 watt được phép sử dụng, trong đó tối đa 800 watt có thể được đưa trực tiếp vào lưới điện dân dụng. Giới hạn này giúp bảo vệ hệ thống dây điện trong nhà, bảo đảm an toàn khi vận hành. Hiện nhiều quốc gia khác, bao gồm các nước EU, Brazil, Mỹ và Nhật Bản... đã cử đoàn đến Đức nghiên cứu mô hình điện Mặt trời.

HUY QUỐC