Tạo đột phá trong kết nối công nghệ giữa Việt Nam và Singapore

Ngày 21-8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời báo chí về sự kiện chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25-8 của đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: BNG

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore, vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5-2026.

Tại đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm và các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới, trong đó có kết nối công nghệ và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Trong tương lai, Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore sẽ trở thành một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên và thực chất về kinh nghiệm xây dựng Đảng, hoạch định chính sách, quản trị và phát triển đất nước, cũng như các vấn đề chiến lược khác mà hai Đảng, hai nước cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm những chuyển biến thực chất trên ba phương diện.

Trước hết là nâng tầm trao đổi và phối hợp chiến lược giữa hai Đảng. Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng trao đổi về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và chỉ đạo triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Qua đó, kênh Đảng sẽ phát huy vai trò định hướng, thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương và các tổ chức nhân dân hai nước.

Thứ hai, chuyến thăm sẽ tạo đột phá trong kết nối công nghệ. Hai bên kỳ vọng đưa mô hình hợp tác “Ba nhà của hai nước”, gắn kết Nhà nước, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu của cả Việt Nam và Singapore thành các dự án cụ thể, theo hướng không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ, mà tiến tới cùng kiến tạo công nghệ, sản phẩm và hệ sinh thái phục vụ cả hai nước.

Thứ ba, chuyến thăm sẽ nâng tầm hợp tác đào tạo cán bộ. Trước các yêu cầu phát triển mới của mỗi nước và mức độ tin cậy ngày càng được củng cố giữa hai Đảng, hai nước, cần đưa hợp tác này trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương, coi đào tạo cán bộ là khâu then chốt góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến ngày 25-8.

MINH DUY