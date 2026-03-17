Ford Việt Nam và Vietmap ký hợp tác chiến lược, cung cấp giải pháp hỗ trợ lái xe thông minh

Ford Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt (Vietmap) nhằm cung cấp các giải pháp camera hành trình thông minh được tối ưu để tương thích với các dòng xe Ford, qua đó nâng cao trải nghiệm lái xe an toàn và gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng Việt.

Buổi lễ ký kết được diễn ra tại văn phòng Vietmap ở TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện hai bên, đánh dấu bước phát triển trong hợp tác giữa Ford Việt Nam và đối tác công nghệ trong nước trong lĩnh vực cung cấp thêm các giải pháp hỗ trợ lái xe thông minh.

Công nghệ bản địa đáp ưng tiêu chuẩn toàn cầu

Được phát triển phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của Ford, hai sản phẩm Vietmap TS-3K và TS-5K được lựa chọn là giải pháp phụ kiện thông minh, mang đến thêm lựa chọn hỗ trợ lái xe an toàn cho khách hàng Ford.

Việc bổ sung các giải pháp này giúp chủ xe tiếp cận công nghệ ghi hình và cảnh báo giao thông một cách thuận tiện hơn, từ đó nâng cao sự chủ động khi di chuyển và gia tăng giá trị sử dụng trong suốt quá trình sở hữu xe.

Tăng cường khả năng hỗ trợ người lái

Vietmap TS-5K hỗ trợ ghi hình kênh trước độ phân giải 4K, sử dụng cảm biến Sony Starvis IMX415 và tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với các cảnh báo như tiền va chạm, lệch làn đường và phương tiện phía trước di chuyển.

Vietmap TS-3K cung cấp cấu hình ghi hình trước 3K và sau Full HD, sử dụng cảm biến Sony Starvis 2 IMX675 nhằm cải thiện khả năng ghi hình trong điều kiện thiếu sáng. Thiết bị được trang bị pin siêu tụ điện và hỗ trợ chế độ ghi hình đỗ xe khi cần thiết.

Cả hai dòng thiết bị tích hợp hệ thống cảnh báo giao thông bằng giọng nói, với dữ liệu biển báo và tốc độ giới hạn được cập nhật định kỳ hàng tháng và có thể hoạt động độc lập không cần kết nối internet. Tính năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt giúp thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng; riêng TS-5K hỗ trợ kết nối Wifi băng tần 5.0 GHz thông qua ứng dụng VIETMAP REC để trích xuất dữ liệu khi cần thiết.

Những công nghệ này tăng cường khả năng hỗ trợ cho người lái, từ ghi nhận dữ liệu đến cảnh báo chủ động trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, Khách hàng sử dụng Vietmap TS-3K hoặc Vietmap TS-5K được tặng gói VIETMAP Live Pro trong 6 tháng và thẻ nhớ 64GB đi kèm sản phẩm. Thiết bị được bảo hành 12 tháng và áp dụng gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với mức trách nhiệm 60 tỷ đồng.

“Việc hợp tác với Vietmap cho phép Ford mở rộng danh mục phụ kiện thông minh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của hãng, mang đến thêm lựa chọn phù hợp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các giải pháp hỗ trợ lái xe đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.” Ông Trần Tiến Đức, Giám đốc Dịch vụ khách hàng Ford Việt Nam, chia sẻ.

Trong hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ. Thông qua việc hợp tác cùng các đối tác uy tín và không ngừng bổ sung các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, Ford từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm và phụ kiện, nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện, an toàn và giá trị bền vững cho khách hàng.

Hợp tác với Vietmap là một phần trong định hướng đó, khi các giải pháp phụ kiện thông minh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của Ford được giới thiệu để mang đến thêm lựa chọn thiết thực cho chủ xe tại Việt Nam.

Hai sản phẩm Vietmap TS-3K và TS-5K được lựa chọn là giải pháp phụ kiện thông minh, giúp tăng cường hỗ trợ người lái và gia tăng giá trị sở hữu cho khách hàng Ford thông qua các tính năng cảnh báo giao thông chủ động cùng chính sách hậu mãi đi kèm. Ford luôn hướng tới khách hàng thông qua việc hợp tác cùng các đối tác uy tín và không ngừng bổ sung các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phù hợp, nhằm mang lại giá trị sử dụng bền vững.

NH.NG