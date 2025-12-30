FPT xuất khẩu lô chip thương mại đầu tiên sang Nhật Bản

Ngày 30-12, Tập đoàn FPT cho biết vừa bàn giao lô chip nguồn thương mại đầu tiên cho một công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua Restar – tập đoàn lớn trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử tại Nhật Bản.

Đây là bước khởi đầu trong việc hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu chip do FPT thiết kế ra thị trường châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đưa chip thương mại vào thị trường Nhật Bản, nơi có yêu cầu rất cao về chất lượng và độ tin cậy.

Hiện FPT đang phát triển hệ sinh thái chip nguồn với nhiều dòng sản phẩm như PMIC, LDO, BUCK, LED Driver và Power MOSFET, hướng tới cung cấp nguồn điện ổn định, tiêu thụ năng lượng thấp cho các thiết bị điện tử. Dòng chip vừa xuất khẩu được thiết kế chuyên biệt cho các máy in đa chức năng (MFP) hiệu năng cao, phục vụ môi trường văn phòng và doanh nghiệp.

Các chip do FPT thiết kế có chức năng quản lý, ổn định nguồn điện trong thiết bị, bảo vệ linh kiện trước các dao động điện áp, dòng điện và bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện tải cao.

Trong nhiều tháng, đội ngũ kỹ sư FPT đã hoàn thiện thiết kế, tối ưu thông số để chip nguồn “Make in Vietnam, made by FPT” vượt qua hệ thống kiểm thử nghiêm ngặt của Nhật Bản. Sản phẩm được thẩm định toàn diện về đặc tính điện, độ ổn định và khả năng đáp ứng tải, đáp ứng các thử nghiệm độ tin cậy theo tiêu chuẩn JEDEC và được kiểm thử trên thiết bị thực tế.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, chip nguồn của FPT còn đáp ứng các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu sạch và quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tuân thủ hệ thống khai báo hóa chất theo chuẩn chemSHERPA, phù hợp yêu cầu chuỗi cung ứng xanh của các tập đoàn công nghệ Nhật Bản.

Sau lô hàng đầu tiên, FPT và Restar sẽ tiếp tục làm việc để triển khai các lô chip tiếp theo với sản lượng ngày càng tăng nhằm phục vụ nhu cầu của các khách hàng Nhật Bản

Lô chip xuất khẩu là bước triển khai cụ thể thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn Restar, được trao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước. Theo thỏa thuận, Restar sẽ phân phối 10 triệu chip do FPT thiết kế và sản xuất trong ba năm tới tại thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS kiêm Chủ tịch FPT Semiconductor, cho biết việc xuất khẩu lô chip thương mại đầu tiên sang Nhật Bản không chỉ có ý nghĩa với FPT mà còn khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lõi.

Sau lô hàng đầu tiên, FPT và Restar sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các lô chip tiếp theo, đồng thời nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm bán dẫn mới đáp ứng nhu cầu thị trường Nhật Bản, gồm chip nguồn thế hệ mới, chip điều khiển và các bộ vi mạch phục vụ thiết bị văn phòng, thiết bị hình ảnh và thiết bị điện tử tiêu dùng.

TRẦN BÌNH