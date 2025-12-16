Tập đoàn FPT đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược với 5 đơn vị: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5.

Quantum AI là một trong những chiến lược phát triển công nghệ của Tập đoàn FPT.

Việc FPT công bố đầu tư 5 công nghệ chiến lược là bước đi chiến lược của FPT với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì chủ quyền công nghệ quốc gia.

Trong lĩnh vực công nghệ lượng tử & AI, FPT thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber security (QACI) do GS.TSKH Hồ Tú Bảo làm Giám đốc Khoa học, PGS TS Ngô Xuân Bách làm Giám đốc Viện. QACI tập trung vào các hoạt động chính gồm nghiên cứu, phát triển giải pháp; đào tạo tiến sĩ, chuyên gia cấp cao và hợp tác quốc tế... FPT sẽ đầu tư 100 triệu USD cho Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security.

Trong lĩnh vực UAV có quy mô ước tính 10 tỷ USD năm 2035, FPT bổ nhiệm ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn giữ vị trí Giám đốc FPT UAV. Thời gian qua, FPT đã tích cực thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tầm thấp tại Việt Nam thông qua việc cùng các tổ chức công nghệ, tài chính, hàng không thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp, do Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa làm Chủ tịch; xúc tiến hợp tác giữa Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Hàng không Không người lái Nhật Bản (JUIDA) và Mạng lưới Hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái Việt Nam (AUVS VN).

Trong lĩnh vực Công nghệ đường sắt, FPT bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm điều hành FPT Railway Mobility Technology. Trước đó, FPT đã có thành tích nổi bật trên toàn cầu ở mảng thiết kế, chế tạo, phần mềm ô tô, bán dẫn, IoT, SCADA, hỗ trợ vận hành các hệ thống lớn hoạt động liên tục 24/7 của nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi tính an toàn cao như hàng không, năng lượng, dầu khí.

Trong lĩnh vực dữ liệu, FPT DC5 do ông Phạm Duy Phúc đảm nhiệm vị trí Giám đốc, đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu “đúng-đủ-sạch-sống”, mang lại giá trị tốt hơn cho quốc gia và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, FPT Cyber Security do ông Phạm Tùng Dương, Giám đốc an toàn thông tin FPT Software, đảm nhiệm vị trí Giám đốc sẽ chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững..

Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình làm Trưởng ban chỉ đạo, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa là Phó ban thường trực, cùng các thành viên trong Ban điều hành Tập đoàn; có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành triển khai các định hướng công nghệ chiến lược trong toàn Tập đoàn.

